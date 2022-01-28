Dün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na bir rapor gönderen Meta temsilcileri, Türkiye'ye açık bir uyarıda bulundu. Meta temsilcileri raporda, baskı olması durumunda temsilcinin geri çekileceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, artık sosyal medya platformlarının temsilcilerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Son olarak TikTok temsilcilerinin sunumuna ev sahipliği yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, bugünse Meta’dan gelen bir açıklayıcı ve rest çekici ifadelerle karşılaştı. Instagram, Facebook ve WhatsApp’ı çatısı altında barındıran Meta, komisyona bir rapor gönderdi.

Meta temsilcileri, komisyona gönderdikleri raporda “sosyal medya yasası” olarak bilinen düzenleme ile Türkiye’ye temsilci atandığını belirtirken, “Bu karar, Facebook’un Topluluk Standartlarını veya hükümet taleplerinin değerlendirilmesine yönelik küresel süreci değiştirmemektedir ve bunların herhangi birine yönelik baskıyla karşılaşmamız halinde temsilciyi geri çekeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Meta temsilcilerinin açıklamalarının devamı şu şekildeydi:

Baskı durumunda temsilci geri çekilecek

“Baskıyla karşılaşmamız halinde temsilciyi geri çekeceğiz. Global Network Initiative üyesi olarak taahhütlerimiz ve Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri de dahil olmak üzere politikalarımıza uygun olarak hükümet taleplerini incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Kısıtladığımız içeriğe dair detayları mevcut şeffaflık süreçlerimiz doğrultusunda raporlamaya devam edeceğiz. Türk toplumuna ve Türkiye'de ifade özgürlüğü ve diğer insan haklarını korumaya dair bağlılığımızı sürdürüyoruz.”

Bir bildirim alındığında önce Topluluk Standartları veya Topluluk Kuralları’na göre inceleme yapılıyor:

Bu açıklamanın yanı sıra temsilciler, Facebook veya Instagram’da yerel mevzuatın ihlali yönünde bir bildirim yapılması sonrası işletilen süreç hakkında da bilgi verdi. Buna göre,

Bir bildirim alındığında önce Facebook Topluluk Standartları veya Instagram Topluluk Kuralları'na göre inceleme yapılıyor, ihlalin tespiti durumunda içerik kaldırılıyor.

Finansal bilgiler, adres bilgileri ve tıbbi bilgiler de dahil olmak üzere fiziksel veya finansal zarara yol açabilecek kişisel verileri veya yasa dışı kaynaklardan elde edilen gizli bilgilerin olduğu içeriklerin kaldırılıyor.

Kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yapıldığını da aktaran temsilciler, tanınmış kişilere ilişkin ciddi saldırıları ve tanınmış kişinin doğrudan gönderi veya yorumda etiketlendiği belirli saldırılar kaldırılıyor.

İnsan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksek olan kişi gruplarına da güvenlik programı aracılığı ile koruma konusunda yardımcı olunuyor.

Algoritma konusunda ‘şeffaflık’ vurgusu:

Sosyal medya platformlarının tartışılan yönlerinden birisi olan algoritma hakkında da detaylar paylaşan temsilciler, kullanıcı etkileşiminin haber kaynağında gönderileri sıralamak için kullanıldığı konusunda şeffaf davrandıklarını açıkladı. Ayrıca kullanıcıların, gördükleri reklamları belirlemek için verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi alabileceklerini ve reklam tercihleri gibi reklam kontrollerinden faydalanabileceklerini belirtti.

Bunu yapmak isteyen kullanıcıların Facebook’un masaüstü sürümünden Ayarlar ve Gizlilik bölümlerine girerek ‘Gizlilik Merkezi’ bölümüne ulaşabildikleri kaydedildi.

Kâr için zararlı içeriklerin kullanıldığı iddiası yalanlandı:

Temsilciler, kâr etmek için bilinçli olarak insanları kızdıracak içeriklerin öne çıkarıldığı iddialarını ‘mantığa uygun olmadığı’ gerekçesiyle yalanladı. Açıklama şu şekildeydi:

“Reklamlardan gelir elde etmekteyiz ve reklam verenler bize sürekli olarak reklamlarını zararlı veya kızgın içeriklerin yanında görmek istemediklerini belirtiyorlar. Ahlaki, işletmesel ve ürüne ilişkin motivasyonlarının tamamı bunun tam tersi yönü işaret ediyor... Kötü içeriği desteklediğimiz ve buna karşı bir şey yapmadığımız iddiası doğru değildir.”