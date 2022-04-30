Türkiye'de uzun süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesinin TBMM'ye haziran ayında sunulmasının beklendiği ifade edildi. Dezenformasyona odaklanması beklenen yasa ile ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasanın gerçek hayatta yasa dışı olan şeyin internette de yasa dışı olması gerektiği ilkesini esas aldığını belirtti.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) kabul etmişti. Sosyal medya şirketlerini de içinde bulunduran teknoloji devlerini yakından ilgilendiren bu yasanın, 2024’ten itibaren Avrupa pazarındaki tüm şirketler için geçerli olacağı aktarılmıştı. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz yasanın, dezenformasyonun önüne geçme, algoritmaların nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olma, belli reklamları yasaklama, yasa dışı içeriklerin önüne geçeceği ifade edilmişti.

Türkiye’de de bir süredir sosyal medya düzenlemesi denilen bir konu gündemdeydi. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda bu yasanın hem sosyal medya hem de medyayı içerebileceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da düzenlemeyle platformların personelleri ve her şeyiyle ülkede bulunacaklarını ve gerektiğinde bedel ödeyeceklerini kaydetmişti. Şimdi ise bu düzenlemeyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Haziran ayında meclise sunulması bekleniyor

Gelen haberlerde, sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifinin önümüzdeki haziran ayında TBMM’ye sunulabileceği ifade edildi. Açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasanın içeriği ile ilgili konuştu. “Yasanın içeriği; gerçek hayatta yasa dışı olan şeyin internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesini esas alıyor” ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’na benzer bir yasa ile karşılaşabileceğimizi aktardı.

Açıklamalara göre AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bu düzenleme, AB’nin yasasının kriterlerine göre yeniden güncellenecek ve haziran ayında meclise sunulacak. Ayrıca düzenlemenin internet haber sitelerini de içereceği belirtiliyor. Haberlere göre Basın İlan Kurumu internet medyasına ilan verebilecek, bu mecralarda çalışanlar basın kartına sahip olabilecek.

Son olarak reşit olmayanların internet ortamlarında korunmasını amaçlayacaklarını belirten Ünal, açıklamalarında daha önce diğer yetkililer tarafından da dile getirilen dezenformasyon konusuna da değinerek şunları söyledi: “Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.”

Yasada ne gibi maddeler olabilir?

Kısacası uzun süredir tartışılan düzenlemenin yakın zamanda meclise sunulması bekleniyor. Düzenleme hakkında şu an için pek fazla detay bulunmasa da AB’nin yasaları ve gelen açıklamalar ele alındığında dezenformasyon konusuna odaklanması beklenen yeni sosyal medya kanununda şu tarz maddelerin yer alabileceği söylenebilir;