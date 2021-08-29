Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal medya yasası hakkında bazı detaylara işaret eden bir açıklama yaptı. Erdoğan, platformların yalnızca ofis açmalarının yeterli olmayacağını, burada her personeliyle her şeyleriyle bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye, son haftalarda sosyal medyaya gelecek yeni bir düzenlemeyi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce de yapılacağı açıklanan bu düzenlemenin detayları hakkında geçtiğimiz günlerde yeni detaylara kavuşmuştuk. Buna göre Türkiye’de Sosyal Medya Başkanlığı kurulacak, troll hesaplar deşifre edilecek ve cezai yaptırımlar uygulanacak. İstenilen bilgileri paylaşmayan platformlaraysa para cezası uygulanacak.

AK Parti kurmaylarının sosyal medya yasası yerine ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ olarak tanımladığı beklenen yeni yasa hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, açıklamasında platformlara yönelik düzenlemelere işare etti. Erdoğan’ın açıklaması şu şekildeydi:

“Bedel ödeyecekler”

“Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter’ın, Facebook’un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin.”

Henüz netleşmeyen sosyal medya yasası, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının gündemine gelmişti. Birçok kullanıcı, sosyal medyaya yönelik bu yasaya #SosyalMedyamaDokunma etiketiyle karşı çıkmıştı. Yeni sosyal medya yasasının detayları geldikçe aktarıyor olacağız.