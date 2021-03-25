Sosyal Medyada Maskesiz Görüntü Paylaşanlara Ceza Geliyor

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan durumlarda ülkemizde tüm illerde ceza uygulaması gerçekleştiriliyor. Kırklareli'nde ise bu uygulamayı bir adım ileri taşıyacak bir karar alındı. Karara göre sosyal medya üzerinden maskesiz ya da sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği görüntüler paylaşanlara ceza kesilecek.

Bildiğiniz üzere ülkemizde uzun zamandır maske kullanımı zorunlu ve evden dışarı adımımızı attığımız andan itibaren her yerde maske takmak zorundayız. Ancak ne yazık ki bu kuralın ihlal edilerek halk sağlığının tehlikeye atıldığı pek çok durum ile karşılaşılıyor.

Aynı şekilde özellikle kapalı alanlar için bazı kısıtlamalar da mevcut ve mekanlar sosyal mesafe kurallarına göre bazı uygulamalara tabi tutulmuş durumda. Ancak aynı ihlal edilme durumu maalesef bu noktada da karşımıza çıkıyor ve özellikle sosyal medyada karşılaşılan bu tür durumlar sık sık tepki topluyor. Kırklareli'nde ise bu durumların önüne geçmek ve maske kullanımı ile sosyal mesafe kuraklarını daha sıkı denetlemek için yeni bir adım atıldı.

Sosyal medyadaki maskesiz görüntüler hakkında işlem başlatılacak:

Kırklareli valisi Osman Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla sosyal medya hesaplarında maskesiz görüntü paylaşanlar ya da sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler hakkında işlem başlatılacak.

Özellikle maske kullanımı konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten vali Bilgin, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada da kurallara uymayanlar tespit edilecek. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. 'Bana bir şey olmaz.' mantığını bırakalım" ifadelerini kullanarak devlet yetkililerini de bu konuda özenli davranmaya davet etti.