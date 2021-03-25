Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden araştırmacılar, insanların yemek yerken de COVID-19'dan korunabilmesi için burun maskesi tasarladılar. Söz konusu maskenin ne kadar işe yarar olduğu ise tartışmaya açık bir konu.

COVID-19 salgını dünyaya yayılmaya başladığı andan itibaren maske takmak, günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Son bir yıldır ev ve yoğunluğun az olduğu açık alanlar dışında hayatın hemen her alanında maskeler ile dolaşıyoruz. Ancak maske takmanın mümkün olmadığı mekanlar da bulunuyor: Yemekhane ve restoranlar.

Yemek yerken ağzımızı kullanmamız gerektiğinden maske takmak mümkün değil. Ancak bizim yemek yiyor olmamız, SARS-COV-2’nin bu süre zarfında bizleri özgür bırakacağı anlamına gelmiyor. Bu duruma karşı bir çözüm geliştirmek isteyen Meksikalı araştırmacılar, yemek yerken bir nebze de olsa koruma sağlaması açısından burun maskesi tasarladılar.

Araştırmacılar, burun maskeleriyle yemek yerken de kısmi koruma sağlayabilmeyi amaçlıyor

Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden (IPN) araştırmacıların bu ilginç maske tasarımı, standart tıbbi maskeler ile aynı şekilde takılıyor. Farkı ise yalnızca burnu kapatıyor, ağzı yemek yemeye uygun şekilde açık bırakıyor olması. İnsanların restoran ya da kafelere gittikleri sırada yalnızca ağızlarını açık bırakarak bir şeyler yiyip içmesine izin veren bu maskelerin ne kadar koruma sağladığı ise muamma.

Bildiğiniz üzere standart tıbbi maskeler dahi virüse karşı yüzde 100 koruma sağlayamıyor. Dolayısı ile ağzımızı açık bırakarak yalnızca burundan aldığımız nefese karşı koruma sağlayan bir maskenin yüzde kaç koruma sağlayabileceğini tahmin etmek çok da kolay değil.