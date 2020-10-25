Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında sosyal servis sağlayıcılarına temsilcilik açmaları için tanınan süre 3 Kasım tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra hâlâ yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere çeşitli cezalar uygulanacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de birer temsilci belirleyip bildirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 2 Kasım'da sona erecek.

Bu sürenin sonunda gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde de yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda bu kez 30 milyon liralık idari para cezası kesilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesi yasaklanacak:

30 milyon liralık ikinci idari para cezasının tebliğinin ardından şirketler hâlâ yükümlülüklerini yerine getirmezse BTK Başkanı tarafından Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yine gerekli şartlar sağlanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliğinin bu kez %90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Eğer sosyal ağ sağlayıcıları yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse o güne kadar kesilen cezaların %75'i affedilecek.

Türkiye'de hizmet veren sosyal ağ sağlayıcıları, düzenlemeyle getirilen yükümlülükleri konusunda daha önce bilgilendirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında BTK’da video konferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısına Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmıştı.

Bu konuda henüz bir adım atmayan şirketlerin ise Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusunun sonucunu beklemek istedikleri iddia ediliyor.