İddia: Trendyol, Yemek Sipariş Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

Trendyol'a yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre elektronik ticaret devi, şu anda bir yemek sipariş uygulaması üzerinde çalışıyor. Kaynağımızın iddiasına göre uygulama, 2 – 3 hafta içinde yayına girecek.

Ülkemizde hizmet veren elektronik ticaret devi Trendyol, son günlerde değerini artıracak yenilikler yapmaya hızla devam ediyor. Şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Trendyol, GetirYemek ve Yemeksepeti gibi devlerin bulunduğu yemek sipariş alanında da aktif olarak rol almaya başlayacak.

Bize aktarılan bilgiye göre Trendyol, şu anda üzerinde çalıştığı yemek sipariş uygulamasını güncel olarak yalnızca şirket bünyesindeki sınırlı kullanıcısıyla test amaçlı olarak kullanıyor. Şu anda kapalı beta aşamasında olduğu söylenen uygulamanın 2 – 3 hafta içinde tüm kullanıcılar için yayınlanacağı iddia edildi.

2020 yılı içinde birçok yazılım geliştiricisi Trendyol'a katılmış:

Kaynağımız, Trendyol'un bu yıl içinde çok sayıda yazılım geliştiricisi bünyesine kattığını belirtti. Bu da e-ticaret devinin farklı projeler üzerinde çalıştığına dair bir kanıttı. Trendyol'un 2020 boyunca geliştirdiği yeni projelerinden şu ana kadar gördüğümüz en somut olanı şirketin Avrupa sitesiydi.

Trendyol, bundan yaklaşık 3 hafta önce 27 Avrupa ülkesinde giyim ve moda ürünlerine yer veren internet sitesini kullanıcılarına sunmuştu. Trendyol'un Avrupa'da kullanıma açtığı internet sitesinde Türkiye merkezli hazır giyim şirketlerinin ürünleri de yer alıyordu. Şirket, açılışa özel 20 euro değerinde indirim kuponu da yayınlamıştı.

Trendyol'un yemek sipariş uygulamasının adının ne olacağı, ilk etapta Türkiye'nin hangi şehirlerinde hizmet vereceği ve kullanıcılarına ne gibi fırsatlar sunacağı gibi sorular şu an için yanıtsız kalsa da önümüzdeki günlerde şirketin bir duyuru yapmasını bekleyebiliriz. Ayrıca kaynağımızın iddia ettiği uygulamanın gerçeklik taşımadığı veya gerçeğe dönmeyeceği de bir olasılık olabilir.