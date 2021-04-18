ACM Hacettepe, dördüncüsü düzenlenecek Sosyal Medya Söyleşileri ile karantinaya renk katmaya geliyor. 19-20-21 Nisan tarihlerinde saatlerce sohbet edilecek canlı yayında sosyal medyadan tanıdığımız birçok önemli isim, katılımcılarla buluşuyor.

ACM Hacettepe, çoğunlukla evlerimizde geçirmek durumunda olduğumuz pandemi döneminde keyifle izlenebilecek bir çevrimiçi etkinlik düzenliyor. ‘Sosyal Medya Söyleşileri’ adlı etkinlik, Twitch ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından tanıdığımız bir çok ismi bünyesinde toplayarak izleyenlerle buluşturuyor.

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan Sosyal Medya Söyleşileri, 3 günde 13 ismi ağırlayarak uzun soluklu bir etkinlik olacak. ACM Hacettepe’nin YouTube kanalında canlı yayın yapılarak sunulacak SMS’21’de sosyal medya muhabbetinin dibine vurulacak.

"SMS’21’e hazır mısın?"

19-20-21 Nisan tarihlerinde yayında olacak etkinlikte sosyal medyadan tanıdığımız birçok ismin yanı sıra, müzik dünyasından da bildiğimiz önemli isimler yer alacak. Daha önce yüz yüze gerçekleştirilen etkinlik bu sene YouTube canlı yayını yoluyla yapılacak. İnternet ortamından yapılması nedeniyle katılım kolaylığı artan SMS’21 Türkiye’nin dört bir yanından gençler, öğrenciler katılacak.

Ağırlanacak isimler:

Etkinliğin ilk gününde söyleşiye sırasıyla oyuncu Gizem Katmer, Twitch yayıncıları Pelin ‘PqueeN’ Baynazoğlu, Tuna ‘PintiPanda’ Akşen, Mete ‘Easter Gamers’ Özbey; ve müzisyen Doğukan Manço katılacak. Ertesi gün Pinhani’nin bas gitaristi Selim Aydın ve YouTube’dan tanıdığımız Özkan Sağın, Ali Ertuğrul Öztarsu, Efe Uygaç, Mustafa Emre Yıldız gibi isimler yayında yer alacak. SMS’21’in son günü ise YouTuber Mösyö Taha, oyuncu Zeynep Özkaya ve DJ Doğuş Çabakçor söyleşilerde bulunacak.

Bu 3 günde de canlı yayın saat 15.00’da başlayıp 17.30’da bitecek. Görselde de görebileceğiniz gibi kimi konuk tek, kimileri ise grup olarak söyleşi verecekler. Etkinliğe katılmak yayın saatlerinde ACM Hacettepe’nin YouTube kanalına girip canlı yayına katılabilirsiniz.