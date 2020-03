Sosyal Medya Takipçilerinizi Artırmak İçin 8 Püf Nokta

Kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarınızı doğru bir şekilde yönetmek ve takipçi sayınızı arttırmak için yapmanız gereken 8 püf noktayı açıkladık. Bu önemli noktaları uygulayarak hayalinizdeki takipçi sayısına ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya artık neredeyse hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Artık eskisi gibi sadece üzüntümüzü, sevincimizi, eğlencemizi anlık olarak paylaşmak değil, haber almak için de bu dünyada bulunuyoruz.

Eğer kişisel olarak insanlara anlatmak istediklerimiz şeyler varsa ve sosyal medya ile daha çok kişiye ulaşmak istiyorsak yapmamız gereken bazı şeyler var. Her ne kadar sosyal medya takipçi artırma deyimi biraz demode olsa da hâlâ önemini koruyor. Üstelik takipçi sayısını artırmak sadece bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal kullanıcılar için de büyük bir fayda sağlıyor.

Elinizi attığınız her platformda bu işin uzmanlarını bulabiliyorsunuz, ancak sosyal medyanın yapısı gereki buradaki "uzmanlık" da biraz eski ve demode bir deyim haline geldi. Bu arada, gerçekten işini doğru yapan ve hilesiz hurdasız sosyal medya takipçi artışını sağlayan kişiler ve şirketler de var. Bugün de o kişi ve şirketlerin sıklıkla tekrar ettiği önerileri bir araya getirdik.

Kişisel ya da kurumsal sosyal medya markanızı inşa etmek ise öyle düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Şans faktörünün etkisi ise sayısal loto gibi milyonda 1 ihtimal. Twitter üzerinden Demet Akalın ile atışarak takipçi kazanmanın bile eskidiği bir çağdayız. Bu nedenle her şeyin temelinden başlıyoruz, kemerlerinizi bağlağın.

Sosyal medyada organik takipçi kazanmanın yolları:

Doğru sosyal medya platformu nasıl seçilir?

Rakip analizi nasıl yapılır, gerekli midir?

Kişisel marka ve "özgünlük" nasıl inşa edilir?

Hedefi 12'den vuran, nabız tutan paylaşımlar nasıl yapılır?

Etkili hesaplarla bağlantı kurmak önemli mi?

Hashtag kullanımı ne kadar etkili?

Ücretli reklam vermek gerekli mi?

Takipçilerle organik iletişim kurmak mümkün mü?

Doğru sosyal medya platformu nasıl seçilir?

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn... Seçenek bol. Başarılı bir sosyal medya hesabı yaratmak için öncelikle üreteceğiniz içeriklerin tarzını belirlemeli, sonra da o içeriklerin yakışacağı bir platfromu seçmeniz gerekiyor. Aslında son derece basit bir çıkarım ama görsel ağırlıklı paylaşımlar için Instagram, metin ağırlıklı (mikroblog) paylaşımları için de Twitter ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Eğer iş dünyası tarafından tanınır olma amacındaysanız LinkedIn üzerinde profil oluşturup sektörel içerikler, gündeme ilişkin LinkedIn'in blog köşelerini kullanabilirsiniz. Hemen hemen her platformda görselleri ve yazıları paylaşmamanız mümkün olsa da her birinin farklı amaçlarla kullanıldığını unutmayın.

Kısa videolar ya da görsel ağırlıklı paylaşımlar için Instagram demiştik. Uzun videolar için de elbette Youtube’u kullanabilirsiniz. 2.5 milyar kullanıcıya sahip Facebook, eskisi kadar popüler olmasa da hala etkili paylaşımlar için doğru bir adres. Zira yapılan güncellemelerle kullanıcı sayısı azalsa da kullanım süreleri artmaya devam ediyor.

Önemli görünmeyebilir fakat her sosyal medya platformunun kendine has bir üslubu ve o platform kullanıcılarının hoşlandığı, özel içerikler vardır. Hitap etmek istediğiniz kitleye doğru yerden, doğru bir şekilde ulaşmak için hedef kitle ve paylaşım türünü doğru seçmeli, en uygun sosyal medya platformunu kullanmalısınız.

Rakip analizi nasıl yapılır, gerekli midir?

Pek çok sosyal medya platformu uzun yıllardır bizimle. Bu nedenle hem kişisel hem de kurumsal olarak pek çok rakibiniz çoktan yüksek noktalara ulaşmış olabilir. Yapmanız gereken, sizinle benzer içerik paylaşımı yapan kullanıcıların hesaplarını incelemek ve stratejilerini çözmeye çalışmaktır. Bu analizler esnasında rakiplerin eksilerini, artılarını görmeniz onların kitlesine de ulaşmanızı sağlar.

Elbette rekabetin de saldırgan değil, profesyonel bir üslupla yürütülmesi şart.Rakip sosyal medya hesabıyla birebir paylaşımlar, aynı stratejiler ya da farkınızı ortaya çıkarmayan, sıradan adımlar sizi ne rakibinizin önüne geçirecek ne de bireysel başarı yakalamanızı sağlayacaktır. Rekabet analizi için de tablolar oluşturabilir, sürekli notlar alabilirsiniz.

Kişisel marka ve "özgünlük" nasıl inşa edilir?

Sosyal medya hesabınızda kendinizin ya da firmanızın kendine has tarzını, bir nevi kimliğini oluşturmalısınız. Bunun için sosyal medya dünyasındaki en başarılı örneklerden birisi Netflix. Neden mi? Çünkü Netflix'in yaptığı paylaşımlar, sanki bir şirket tarafından değil de çılgınlar gibi dizi film izleyen sıradan bir kullanıcı tarafından yapılıyor. Yani Netflix'i sosyal medyada gördüğünüzde aklınıza önce yüksek binalar, kurumsal yapılar değil bir insan geliyor.

Eğer amacınız kişisel markanızı yaratmaksa firmalar da kişiselleşme yoluna gittikleri için bunun bir nebze daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Profil resmi, kapak fotoğrafları, paylaşımlardaki diliniz ve samimiyetiniz takipçiler için çok önemli. Sosyal medya tonlarca saçmalığın ve yapay gündemin popüler olduğu bir yer, unutmayın. Tutarlı bir samimiyet, her zaman kazanır.

Görseller dışında metinlerinizde kullandığınız üslup da her zaman tutarlı ve kimliğinize uygun olmalı. Bir paylaşımda senli-benli, rahat bir üslup kullanıp; diğer bir paylaşımda sizli-bizli, ciddi bir üslup kullanmanız sosyal medya takipçilerinizin kafasını karıştıracak ve sizin tam olarak nasıl bir tarza sahip olduğunuzu anlamalarını zorlaştıracaktır.

Hedefi 12'den vuran, nabız tutan paylaşımlar nasıl yapılır?

Her paylaşımınızı kendinizi ya da firmanızı tanıtan bir reklam gibi düşünün. Hiçbir reklam, direkt olarak ürünü tanıtmaz, her zaman ürüne bir hikaye aktarır ve hedef kitlesini o hikaye üzerinden etkilemeyi amaçlar. Hangi sosyal medya platformunda olursanız olun, her paylaşımınızda direkt bir mesaj vermek yerine bir hikayeye temellendirmeniz gerekiyor.

Bu konuda dünyada bilinen bir 70 - 20 - 10 kuralı var. Bu kurala göre hedef kitlenize kendinizle ya da firmanızla ilgili yaptığınız bir paylaşım %70 oranında gören kullanıcının zamanına değer katmalı, %20 oranında ona yeni bir fikir sunmalı, %10 oranında ise sizi ya da firmanızı direkt olarak tanıtmalı.

Paylaşımınızı gören kullanıcıya komedi, dram, korku gibi o anına değer katacak bir duygu sunmalı, daha önce gözden kaçan ya da o dönem halk arasında sevilen farklı bir fikir aşılamalı ve bunların yanında, asla göze batmayacak şekilde kendinizden ya da firmanızdan biraz bahsetmeli; kullanıcının sizin markanız, hissettirdiğiniz duygu ve aşıladığınız fikir arasında bir bağlantı kurmasını sağlamalısınız.

Pek çok sosyal medya platformunda bulunan canlı yayın özelliği sayesinde, takipçilerinizin ilgisini çekecek paylaşımlarınızı anlık olarak onlarla paylaşabilirsiniz. Anlık olmayan paylaşımlarınızın saati ise tamamen hedef kitlenize göre değişen bir durum. Kullandığınız platform, size paylaşım analizlerinizi sunacaktır. Analizler doğrultusunda, gelecek sosyal medya stratejilerinizi düzenlemelisiniz.

Etkili hesaplarla bağlantı kurmak önemli mi?

Yeni bir sosyal medya hesabı açtınız ve sizi kimse tanımıyor diyelim. Paylaşımlarınızda kullanıcılarınıza sunmanız gereken yeni duygular ve fikirler konusunda, sizinle benzer temada paylaşımlara sahip, etkili sosyal medya hesaplarıyla bağlantıya geçebilirsiniz. Sponsor anlaşmaları yerine ilk olarak paylaşımlarınıza onları etiketleyebilir, yorumlarınızda onlardan bahsederek sizi fark etmelerini sağlayabilirsiniz.

Sizin sunduğunuz tarza sahip, etkili kişilerin katıldıkları söyleşiler gibi farklı etkinliklere katılabilirsiniz. Sosyal medya ortamında bağlantı kurmak istediğiniz kişilere böylece önce gerçek dünyada ulaşmış olursunuz.

Eğer büyük hesaplara ulaşmanız güçse dert etmeyin, mikro hesaplar imdadınıza yetişebilir. Fenomenin gırla olduğu sosyal medyada her konuda insanlara seslenen hesaplara sahip kişiler var. Takipçi sayılar 10, 20, 30 bin olabilir, önemsemeyin, onlara ulaşın, ürettiğiniz içerikleri görmelerini sağlayın.

Hashtag kullanımı ne kadar etkili?

Hashtag # işaretinden sonra eklenen kelime ya da cümle üzerinden, o konu hakkında paylaşılmış olan tüm içeriklerin tek bir sayfada görülebilmesine olanak sağlıyor. Paylaşımlarınıza ve sayfanızın tarzına uygun hashtagler kullanarak, bulunduğunuz platformda paylaşımlarınızla ilgilenen diğer sosyal medya kullanıcılarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Hashtag kullanırken hangi amaçla kullandığınıza dikkat etmelisiniz. Bazı hashtagler sayesinde, konuyla ilgili olmayan karşılıklı etkileşim isteyen hesaplara ulaşabilirsiniz. Fakat sizin paylaşımlarına özel ilgili duyan kullanıcılara ulaşmak için genel hashtagler yerine, diğer kullanıcıların arayacağı, nokta atışı hashtagler tercih etmelisiniz.

Birden fazla hashtag kullanmak şık görünmeyebilir, bu nedenle paylaşım metninin içine doğru bir şekilde yerleştirilmiş hashtagler kullanabilirsiniz. Birden fazla hashtagi yanyana kullanmakta kararlıysanız, asıl paylaşım metniniz ile arasında boşluk bırakarak, dikkat dağıtmayacak şekilde kullanmanız görsel olarak çok daha şık duracak ve takipçilerinizin asıl paylaşımınıza odaklanmasını sağlayacaktır.

Kurumsal hesaplar için ücretli reklam vermek gerekli mi?

Sosyal medya platformlarında hedef kitlenize en hızlı ulaşmanın ve takipçi kazanmanın en sık tercih edilen yöntemlerinden biri de ücretli reklam vermektedir. Oldukça uygun fiyatlara tüm sosyal medya platformlarında, hesabınıza ve ürününüze dair reklam verebilirsiniz. Reklamınızı görmesini istediğiniz hedef kitleyi spesifik olarak seçerek, en doğru kullanıcılara ulaşabilirsiniz.

Facebook ve Instagram’da doğru hedef kitleleri belirleyerek, dilediğiniz kadar gün gösterilecek reklamlar verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram’ın Keşfet ve Hikaye bölümlerinde çıkacak reklamlarla, çok daha fazla sayıda kişiye hitap edebilirsiniz. Facebook ve Instagram’a göre daha uygun fiyata reklam verebileceğiniz Twitter’da videolu olarak yayınladığınız reklamlar, yalnızca metinden oluşan reklamlara göre daha fazla etkileşim alacaktır.

Youtube üzerinden vereceğiniz reklamların, sizin paylaşımlarınıza uygun videolarda görünmesini sağlayabilirsiniz. Youtube videolarında reklamı geçmek için kullanıcıya tanınan 5 saniyelik sürede, reklam izleyini yakalamalısınız. LinkedIn’de vereceğiniz reklamlarda ise iş dünyasında doğru etkileşimlere sahip kişilere ulaşabilirsiniz.

Takipçilerle organik iletişim kurmak mümkün mü?

Sosyal medyada başarılı stratejiler sonucu kazandığınız takipçilerinizi korumak için de özenle çalışmaya devam etmelisiniz. Size ya da firmanıza ait sosyal medya hesabını takip eden kişiler paylaşımlarınızı beğenecek, yorum yapacak ya da size mesaj göndereceklerdir. Ancak bunu sağlamanın yolu da organik etkileşimler kurmak, takipçiler için vakit harcamak gerekiyor.

Sosyal medyada, sosyal bir hesap yöneticisi olmak önemli. Dünya çapında milyonlarca takipçiye sahip hesaplar bile paylaşımlarına yapılan yorumlara yanıt veriyor, kendilerine has üsluplarla mesajları cevaplıyor. Böylece takipçileriniz, takip ettikleri hesabı yakınları ya da arkadaşları gibi görerek bağlanıyorlar.

Sosyal medyada doğru hedef kitlesine ve hayalinizdeki takipçi sayısına ulaşmak için uygulamanız gereken 8 püf noktası bu şekilde. Sosyal medya hesabınızı her daim güncel tutmayı, takipçilerinizle iletişimle kalmayı, yeni trendleri takip etmeyi ve rakip analizlerini iyi değerlendirmeyi unutmayın.