Sosyal medya, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından bugün yeni bir bağış kampanyasına ev sahipliği yapmaya başladı. Fakat bağış kampanyasını başlatan oluşum, daha önce pek de olumlu yorumlarla anılmamıştı.

Rusya – Ukrayna arasındaki savaş artık resmen Ukrayna sınırları içinde başlamış ve devam ediyorken, sosyal medyada bugün dikkat çeken bir bağış kampanyası başlatıldı. Daha önce de pek çok kez gündeme gelen Plant A Tree tarafından başlatılan kampanya, organizasyonun diğer kampanyaları gibi son günlerin gündemini konu aldı ve ‘Save Ukraine (Ukrayna’yı Kurtar)’ adıyla başlatıldı.

Elde edilen tüm gelirin Ukrayna merkezli Razom isimli organizasyona bağışlanacağının belirtildiği kampanya, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla Instagram'daki bilgilere göre 6 milyon 370 bin TL değerinde bağış topladı. Fakat Plant A Tree, daha önce kakkında uyarılar yapılan bir oluşum idi.

Plant A Tree'nin yeni kampanyası:

Peki bu tarz kampanyalara karşı neden dikkatli yaklaşılmalı?

Sizlerle daha önce paylaştığımız içeriklerimizde sosyal medyada o dönemin tartışılan konularına ayak uydurarak bağış topladığını vadeden bir oluşumdan bahsetmiştik. Plant A Tree isimli bu oluşum, ‘Save A Dog (Bir Köpek Kurtar)’, ‘Save Afghanistan (Afganistan’ı Kurtar)’, ‘Save Turkey (Türkiye’yi Kurtar)’ ve daha birçok ‘Kurtar’ temalı paylaşım yaparak her paylaşımla 0,01 dolar toplandığını belirtiyordu.

Fakat Instagram hikâyelerinin yeniden paylaşılmasıyla bir gelir elde edilmediği biliniyor. Plant A Tree, bu kampanya dâhil son kampanyalarında 'Her paylaşıma 0,01 dolar' ibaresine yer vermezken, neden herkesin kampanyayı yayması gerektiğini de şu şekilde, yine daha önceki eleştiri noktalarını doğrulayan bir yolla açıkladı:

"Her bir yeniden paylaşım bize daha çok görüntüleme sağlıyor. Daha çok görüntüleme, daha çok kolye satacağımız anlamına geliyor. Kolyeden elde edilen gelir daha sonra kampanyanın amacına bağışlanıyor."

Daha önceki paylaşımlarda da açıkladığımız üzere Plant A Tree'nin satışa koyduğu kolyeler, AliBaba.com üzerinde 120 parça ve üzeri siparişlerde 1 dolardan da daha düşük fiyata alınabiliyordu. Plant A Tree ise bu kolyeleri internet sitesinde 30 dolardan bedavaya düşmüş gibi gösteriyor, sipariş verenlereyse 8,95 dolarlık gönderim ücreti çıkarıyor.

İşin daha şüpheli yanı, bu kolyelerden elde edilen gelirin ilgili kurumlara bağışlanıp bağışlanmadığı bilinmiyor. Instagram'dan yapılan bağışların Instagram tarafından ilgili kuruma gönderildiği belirtilse de Plant A Tree, kolyeden elde edilen gelirin gönderilip gönderilmediğinden bahsetmiyor.