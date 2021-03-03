Son yıllarda birbirlerinin özelliklerini kopyalayan sosyal medya uygulamaları arasındaki farklar gittikçe azalıyor. Sosyal medya platformlarına gelebilecek bazı özellikler ortalığı karıştırma potansiyeline sahip.

Kara Şövalye filminde Alfred, Joker için "Bazı insanlar sadece dünyanın yandığını görmek ister" demişti. Bu replik filmin de en ikonik cümlelerinden biri olarak akıllara kazınmıştı. Biz de bugün sosyal medyayı yakacak, ortalığı yangın yerine çevirecek özellikler planladık.

Öncelikle şunu belirtelim ki bu platformlar aşağıda yazacağımız özellikler üzerine çalışmalar yapmıyor, yapıyorlar ise bile bizim bu yazıda yazmamız tamamen bir tesadüf eseridir. Ayrıca bu özelliklerin benzerleri daha niş, daha az kullanıcılı sosyal medya mecralarında bulunuyor olabilir, biz ana akım sosyal medya platformlarını ele alacağız.

Hikayenize en uzun süre bakanlar

Pek çok sosyal medya uygulamasında parmağınızla ekrana dokunduğunuzda hikayenin akışı duruyor, ekrana istediğiniz kadar uzun bakabiliyorsunuz. Bir hikayeye ne kadar uzun bakılabilirse o kadar uzun bakanlardan haberdar olabilmeniz durumunda ortaya ilginç sonuçlar çıkabilir.

Hikayenize en çok bakanlar

Bu da bir başka dikkat çekici değişiklik olacaktır. Dönüp dönüp hikayelerinize kimler bakmış, kimler profilinizi hikayeler akışında rastgele denk gelip geçmiş böylece fikir sahibi olabilirsiniz. Sonuç: ortalık biraz karışacaktır.

Hikayelere anonim bakma

Başkalarının hikayelerine istediğim gibi bakayım, vay efendime söyleyeyim stalklarken daha rahat olayım falan diyenler için bulunmaz hint kumaşı olma potansiyeline sahip bir özellik olacağı kesin olsa da, hikayelere anonim bakmaya izin verilmesi de ayrı bir tartışma konusu olacaktır.

"Şu anda başkasına yazıyor"

WhatsApp olur, Facebook olur, Instagram olur… Sosyal medyada bir sohbet esnasında, konuşma kutusunun üstünde beliren o "Şu anda başkasıyla konuşuyor" ifadesi de kaosu körükleyecektir. "Çevrimiçi olup bana yazmadın" kavgalarını düşünün. Şimdi onu 12 ile falan çarpın.

"X sizi şu kategoriye koydu"

Sosyal medya uygulamaları insanları yalnızca olumlu yönde tetiklemeye çalışıyor. Örneğin Instagram'da insanlar sizi yakın arkadaşlara eklediğinde haberdar olabiliyorsunuz. Bunun tersi olduğunda da görebildiğiniz, hatta insanların sizi genelde hangi arkadaş grubunda tuttuğunu görebildiğinizi düşünün. Sosyal medya düşmanlığını tek başına üçe katlayacak bir özellik olurdu bu.

"Taliplerimi Bekliyorum" rozeti

Sosyal medya profilinde kullanılacak rozet ile kişiler bir ilişki fikrine açık olduklarını, bir ilişki istediklerini gösterebilecek olsaydı olabilecekleri yalnızca düşünmek bile sosyal medyanın yaşayacağı çatırdamayı anlamak için yeterli olacaktır. Sosyal medya koca bir izdivaç programına dönüşürken Tinder bu işten hiç memnun olmayacaktır.

Başkasının hikayesini izleyenleri görmek

"O kız/adam senin fotoğrafına neden kalp attı"nın yerini "Kim bu herif/karı her hikayene bakıyor?"un almasını sağlayacak olan bu muhteşem özellik sayesinde artık sevgililer mi ayrılır, arkadaşların arası mı açılır, orasını bilemeyiz. Ayrıca karı ve herif çok çirkin ifadeler, kadın ve adam sözcüklerini kullanın.

Gerçek kahkaha sensörü

İnsanları geçiştirmek için random gülme, gülücük atma, smiley yollama gibi huyları olanlar için kötü haber. Bu özellik sayesinde gelişigüzel gülme atan kişilerin ön kameradan alınan görüntülerini görebilir ya da yazılı olarak (gülmedi) gibi uyarılar görebilirsiniz.

Replika mesaj uyarısı

Belli kalıpları gün içinde sık sık kullanıyoruz, örneğin insanlara günaydın diyoruz. Bahsettiğimiz replika mesajlar bunlar değil. "Google > Sevgiliye havalı günaydın mesajı >enter" şeklinde bulunan kopya mesajlara karşı uyaran bir sistem, pek çok kişinin elini kolunu bağlayacaktır. İnternette "10 TL'ye özgün günaydın mesajı" satılmaya başlanacaktır. Biz burada durmuyor ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

Bu mesajı alan kaçıncı kişisiniz?

Bir kişi aynı mesajı herkese mi atıyor? Size gelen mesajda "Bu mesajın gönderildiği 46 kişi arasında yer alıyorsunuz. Sıralamadaki yeriniz 12." gibi bir ibare görebildiğinizi düşünün. Kandil mesajları falan neyse de, çok büyük kavga çıkarabilecek potansiyel bu mesajlarda var, bunu hepimiz az çok biliyoruz.

Bu özelliklerin sosyal medya platformlarına gelmesi pek de olası değil, sonuçta bir noktada sosyal medya devlerinin kullanıcı kaybetmesine neden olabilir. Yine de bir gün böyle özellikler görürsek, bu yazıyı da hatırlayın. Yangın yerine dönecek olan sosyal medyaya bir bidon benzin dökecek başka fikirleriniz varsa onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz.