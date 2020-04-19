Sovyetlerin Efsanevi Arabası Lada, 50. Yaşını Kutluyor

1970 yılında Sovyetler Birliği'nin AvtoVAZ şirketi tarafından üretilen ilk Lada otomobili olan VAZ-2101 Jiguli'nin üretim bandından inişinin üzerinden tam 50 yıl geçti. İlk Lada modeli en yaygın üretilen model olurken 1970 ile 1988 arasında toplam 4,8 milyon araç üretildi.

Sovyetler Birliği'nde kurulan AvtoVAZ şirketinin ürettiği Lada otomobillerinin VAZ-2101 Jiguli modeli, bundan 50 yıl önce Tolyatti’deki Voljsk Otomobil Fabrikası’nın üretim bandından ilk kez inmişti. 1970 yılında üretilen ilk otomobilin 50. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan üretici şirket AvtoVAZ, 'İlk Lada modeli, AvtoVAZ tarihinin, hatta Rus otomotiv tarihinin en yaygın modeli oldu" vurgusu yaparak "1970’ten 1988’e dek VAZ-2121 ile modifikasyonlarından yaklaşık 4.8 milyon araç üretildi' ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa'da 'Ciguli' olarak bilinen bu modelin varyantları İtalyan otomobil devi Fiat ile işbirliği içerisinde üretilmişti. Şirket, VAZ-2121’in İtalyan Fiat-124 bazında geliştirildiğini söylerken, bu aracın 1967 yılında ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’ unvanına layık görüldüğünü hatırlattı. Sovyetler Birliği’nde bu araçta yapılan değişiklik sayısı 800'den fazla.

Lada Rusya'da hâlâ birinci sırada yer alıyor

Lada otomobiller, Rusya'da hem sıfır hem de 2. el satışında birinciliği kimselere kaptırmıyor. Avrupa İşletmeler Birliği'nden yeni otomobil ve hafif ticari araçların satışıyla ilgili istatistiklerin geldiği son 12 yılda, Lada araçları zaman zaman dış rakiplerine göre iki kat fazla satış hacimleri sayesinde listenin en başında yer almaya devam ediyor.

Volga Otomobil Fabrikası (AvtoVAZ), 27 Temmuz 1966 tarihinde Kuybışev'de (bugünkü adı ile Samara) yıllık 600.000 otomobil kapasitesi ile üretime başladı. 1971 yılının Mart ayında yıllık 220.000 adet otomobil üretim kapasitesine ulaşan fabrika 1972 yılının Ocak ve yine aynı yılın Eylül ayında kapasitesini artırdı, Aralık 1973 yılındaysa bütün olanakları ile tam kapasite üretime ulaştı.

AvtoVAZ, yıllık 750.000 adet imalat kapasitesiyle Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda. Şirket, 1970-2003 yılları arasında 600.000 Vega (110, 111 ve 112 modeӀӀeri) olmak üzere toplam 22 milyon araç üretti. Lada ayrıca Türkiye'de 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakaladı.