Pushka Garazh isimli bir YouTube kanalı, Tesla'nın Cybertruck'ını bir Lada 2109 modeli üzerine inşa etti ve ortaya ilginç görüntüler çıktı. YouTuberlar, aracın nasıl imal edildiğinin videosunu paylaştı.

Elon Musk’ın çılgın fikirlerini meraklı gözlerle izlerken kendisi bize Tesla şirketiyle sunduğu Cybertruck ile fikir ayrılıkları yaşatmıştı. Tesla’nın gelecekten gelmişe benzeyen kamyoneti, tasarımı nedeniyle bazı kesimler tarafından fazlasıyla beğenilmiş, bazı kesimler tarafından ise nefret edilmişti ve alay konusu olmuştu.

Beğeni ya da beğenilmeme arasında herhangi bir çizgide görüşe sahne olmayan Cybertruck, bu kez Rus YouTuber’ların eline düştü. YouTuber’lar, Tesla’nın Cybertruck modeline kendi yorumlarını katarak Rus Cybertruck’ını meydana getirdi. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu YouTuberlar kendi modellerini baştan aşağı kendileri imal etti.

‘Puska Garazh’ isimli YouTube kanalında video çeken bir grup Rus, Rusya’nın en bilindik araçları olan Lada’lardan birini Cybertruck’a çevirdi. Üst kısımda yer alan 43 dakikalık videonun tamamını izlemek istemeyip Rus CyberLada’sını görmek istiyorsanız, videonun 40. dakikasına ilerleyebilirsiniz.

Bizi sıkı sıkıya takip edenler bu Cybertruck kopyasını tanımış ve "Ben bunu daha önce görmemiş miydim?" diyebilirler. İşte bu kişilere ve bu aracı ilk kez görenlere bir şey hatırlatalım. Daha önce yaptığımız bir haberde yine bir Rus Cybertruck’ının Rusya caddelerindeki görüntüsünü sizlere aktarmıştık.

Evet, görünüş itibarıyla videodaki Cybertruck’ı ele aldığımızda bu Cybertruck’ın daha önce paylaştığımız videodaki Cybertruck olduğuna emin olabiliriz. Çünkü aracın jantları ve genel tasarımı tam anlamıyla aynı. Biz de tesadüfen bu aracın yapılış videosuna rastladık ve böylece aracı kimin imal ettiği de ortaya çıkmış oldu.

Rus YouTuber’ların video başlığından çıkarabildiğimiz bilgilere göre CyberLada olarak hitap ettiğimiz bu şaheser, Lada 2109 modeli üzerine yapılmış. Üstelik bu aracı imal etmek tam 80.000 ruble (günümüz kuruyla 7.635 TL) tutmuş. Ortaya da fena olmayan bir görüntü çıkmış.