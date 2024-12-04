Günlük hayatınızda karşınıza gelen uzun ve karmaşık sözleşmeleri kaçınız okuyordur? Çoğunluktan farklı olarak her sözleşmeyi okuyan Donelan Andrews’un bu özelliği ona binlerce dolar kazandırdı. Gelin hikâyenin detaylarını birlikte inceleyelim.

Bir siteye üye olurken ya da bir uygulama kullanmaya başlarken önümüze çıkan uzun ve karmaşık metinleri çoğumuz okumadan onaylayıp geçiyor.

Peki bunları okumak bizlere tam 10.000 dolar kazandıracak olsaydı? O zaman işler değişirdi değil mi?

Amerikalı bir lise öğretmeni olan Donelan Andrews’un yaşadığı da işte tam olarak böyle bir olaydı.

Andrews, sözleşme metinlerini okumaya özen göstermesiyle biliniyordu.

Londra'ya yapacağı bir seyahat için alacağı seyahat sigortası için de bu özeni gösterdi ve her zaman olduğu gibi bu sigortanın da anlaşma metnini dikkatlice okumaya karar verdi.

Birçoğumuzun görmezden geldiği uzun ve karmaşık anlaşma metnini okurken metnin derinliklerine gizlenmiş bir maddeyi fark etti.

Squaremouth isimli sigorta şirketi, sözleşmelerinin içine bir yarışma gizlemişti!

Sigorta şirketi bir yarışma başlatmış ve bu yarışmanın yalnızca detaylara önem veren kişilere ulaşmasını hedeflemişti.

Bu doğrultuda, sözleşme metnine söz konusu maddeyi okuyan ilk kişinin 10.000 dolar kazanacağını belirten bir madde eklemişlerdi.

Bu maddeye denk gelen Andrews ise şirketi aradı ve gerçekten de 10.000 doların sahibi oldu!

Squaremouth ise yarışmanın sözleşmeleri okumanın önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Özetle, bu hikâye bizlere güzel bir ders vererek uzun ve karmaşık sözleşmeleri okumanın önemini kanıtlamayı başarı.

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