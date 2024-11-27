Küresel ısınma, dünyanın geleceğini tehdit eden en büyük sorunlar arasında. Bunun için derhal harekete geçmemiz gerektiğini biliyor olsak da somut atılan adımlar o kadar da yeterli gelmiyor. Bu durumda da aktivistlerin toplumu bilinçlendirmede önemli bir rolü var.

Bu isimlerden birisi de 1997’de yaptığı bir eylemle tüm dünyaya ismini duyuran Julia Butterfly Hill.

Tam 738 gün kesilmemesi için bir ağaçta yaşayan genç kadın, toplumsal bilinçlenme açısından adını tarihe kazımıştı.

Bugün, dünyanın büyük bir sorunu hâline gelen iklim değişikliği ve küresel ısınma, seneler önce de vardı.

Belki bu kadar ciddi bir boyutta değildi ancak bu tehdit, dünya üzerinde hep var oldu. Bu durumun önüne geçebilmek için de toplumu harekete geçirmek, bilinçlendirmek bir hayli önemli. İşte bu aktivistlerden birisi de Julia Hill’di.

18 Şubat 1974’te, Amerika’da dünyaya gelen Hill, büyük bir doğa sevgisiyle büyümüştü. Hayatı, insanlığa fayda sağlama amacı ile geçmişti. Bunlardan biri ve en çok ses getireni de Humboldt County bölgesindeki tarihi ağaçların katledilmesiyle ilgili bir protestoya katılmasıydı.

Pacific Lumber Company adlı bir şirket, bölgedeki ağaçları keserek kereste yapmak istiyordu.

Bir grup aktivist ise bu kesime engel olmak için harekete geçmişti. Ağaç kesimine karşı harekete geçmek için gösterdikleri direniş, bölgenin en yaşlı ağacı “Luna”ya karşı gerçekleşti. Julia Hill’in de adını duyurduğu bu direnişin baş aktörü olan ağaç, Hill’in uzun bir süre evi oldu.

10 Aralık 1997’de genç kadın, kesilmemesi için bu ağacın üstünde yaşamaya başlamıştı. Neredeyse 50 metre yükseklikteki ağaca bir yaşam alanı inşa eden Hill, neredeyse 2 yıl burayı evi yapmıştı.

Yaşadığı olumsuz senaryolar, onu durdurmaya yetmedi.

Su ve yiyecek, diğer arkadaşları sayesinde sağlanıyordu. Kereste şirketi, genç kadını yıldırmak için çeşitli girişimlerde de bulunmadı değil. Lastik yakıp dumandan rahatsız olmasını sağlamak, çevresindeki ağaçları kesmek ve dahası…

Hiçbiri de onu durdurmaya yetmedi. 18 Aralık 1999’da Hill’in zaferi, onu ağaçtan indirmişti. Şirket, Hill ile bir anlaşma sağladı, bölgedeki hiçbir ağaca dokunmadı. Julia Hill, bugün hepimize doğa için verdiği mücadeleyle müthiş bir örnek oluyor.

Mücadelesini hâlâ sürdüren kadın, “Luna’nın Mirası” isimli bir kitap da kaleme almış. Kitapta ise yaklaşık 2 yıl boyunca yaşadığı ağaçta neler olduğunu, o dönemde yaşadıklarını anlatıyor.

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