Dünyanın en kalabalık 5. şehri San Paulo’da bir adam, yıllar boyunca ağaçlar dikerek boş bir araziyi harika bir kent ormanına dönüştürdü ve şehrin bütün havası değişti. Şu anda bölgede en az 40 bin ağaç bulunuyor.

73 yaşındaki Brezilyalı Helio Silva, terk edilmiş bir araziye binlerce ağaç dikerek 45 kuş türüne ev sahipliği yapan harika bir ormanı yarattı.

Bir şeylere küçük adımlarla başlayıp ilmek ilmek işleyerek neler yapılabileceği konusunda ilham veren bu adamın hikâyesine daha yakından bakalım.

İş insanı Helio Silva, 3,2 km uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki araziyi bambaşka bir yere dönüştürdü.

Bir zamanlar uyuşturucu kullanıcılarının favori mekânı olan bu arazi, pislikten geçilmiyordu. 2003 senesinde Helio ve eşi Leda, araziyi dönüştürme kararı aldı.

Helio Silva, yetkililerden herhangi bir izin almadı ve her şeyi kendi parasıyla yaptı. Her sene yaklaşık 7 bin doları buraya harcıyordu. Her 12 ağaçtan 1’i meyve ağacıydı ve kuşlar buralara konuşlanmıştı bile.

2008 yılına geldiğimizde park, yetkililerin dikkatini çekti ve şehirdeki ilk dikey park olarak nitelendirildi.

Yetkililer buraya daha sonra; oyun alanı, futbol sahası, amfi tiyatro, tuvaletler, bisiklet yolları, spor salonu ekipmanları ve oyun alanı getirdi.

Park ayrıca nehir kıyılarındaki erozyonun önlenmesine yardımcı oluyor, beton şehrin merkezinin sıcaklığını düşürüyor ve havanın kalitesini iyileştiriyor. Helio, şehre bu kadar faydası olan bir şeyi yapmaya başladığında çevresindekiler onu “deli” olarak nitelendiriyordu ancak her ne olursa olsun sonucu değmişti.

Emekli Helio şu anda günlerini ormandaki ağaçlarla ilgilenerek geçiriyor. Onları sadece budamıyor, aynı zamanda konuşuyor. Helio’nun, “Dünya bu insanların hatrına dönüyor…” dedirtecek cinsten hikâyesi işte bu şekilde…

