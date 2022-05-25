Sergimizden Elde Edilen Gelir Barınaklara Bağışlandı

İzmo Bilişim’in Finans birimini yöneten Özlem Akman’ın yapmış olduğu keçeden havyan figürleri, geçtiğimiz hafta İzmir’de 3 gün boyunca sergilenmişti. Çalışmaların satışıyla elde edilen gelir, Temizmama’nın da katkısıyla şehirdeki 4 farklı hayvan barınağına ve 1 gönüllüye mama olarak bağışlandı.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlenen yardımlar, kurulan dernekler hakkında oldukça tartışmalı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen gerçekten can dostlarımıza ulaşmak için çabalayan, onların hayatlarını kurtaran pek çok barınak var. Ancak bu barınakların hayvanların bakımı için ciddi şekilde desteklenmeleri gerekiyor.

Özlem Akman’ın pandemi boyunca keçeyle ürettiği üç boyutlu hayvan büst ve figürleri, 16-17-18 Mayıs’ta İzmir’de sergilenmişti. Doğadan gelen keçenin yine doğaya dönüşünü simgeleyen bu sergi, elde edilecek gelirin hayvan barınaklarına mama desteği sağlamak amacıyla kullanılması için düzenlendi ve amacına ulaştı.

326 adet 15 kilogramlık kedi ve köpek maması, İzmir’de bulunan 4 farklı hayvan barınağı ve 75 yaşındaki gönüllü bir hayvansevere ulaştı:

Keçe Sanatı ve Hayvan Büstleri sergisi, 16-17-18 Mayıs tarihleri arasında İzmir, Konak’taki EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlendi. Sergiden önce de duyurulduğu gibi elde edilen gelirle alınan kedi ve köpek mamaları, İzmir’deki 4 farklı hayvan barınağına ve bir gönüllü havansevere bağışlandı.

Seferihisar’daki Dost Köpek Evi, Menderes’teki Islak Burunlar Barınağı, Çandarlı Bakım Evi, Kemalpaşa’daki Hipder Barınağı ve buna ek olarak Narlıdere Yaşlı Evi sakinlerinden 75 yaşındaki bir hayvansevere, toplamda 326 adet 15 kilogramlık kedi ve köpek maması ulaştırılmış oldu.

Temizmama.com, verdiği destekle bağışlanan mama miktarını 2 katına çıkardı:

Sergi ve ardından yapılacak bağış çalışmalarından haberdar olan Temizmama.com kurucusu Berk Çağatay; yapılan toplam bağış miktarı kadar destekte bulunarak toplam mama miktarının 2 katına çıkmasını ve yapılan çalışmanın daha çok hayvana ulaşmasını sağladı. Temizmama.com ekibine ve Berk Çağatay’a, can dostlarımıza ulaşmak için verdikleri destek sebebiyle teşekkür ederiz.

Mamaların ulaştığı barınaklarda herkes mutlu:

Yaşadığı yerin çevresindeki hayvanlara kendisini adayan 75 yaşındaki hayvansever teyzemizin de yüzü gülüyor:

Giderek artan mama fiyatları sebebiyle çevremizde hayvanların daha çok bakıma, onların rahatlıkla bakılabildikleri, adil koşullara sahip olmak için çabalayan barınakların da daha çok desteğe ihtiyacı var. Yukarıda verdiğimiz hayvan barınaklarına destekte bulunabileceğiniz gibi, siz de yaşadığınız şehirde bulunan barınaklara telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca evcil hayvanlarınız ve mama bağış kampanyalarınız için Temizmama.com’u tavsiye ediyoruz. Kendilerine de bu hoş destekleri için tekrar teşekkür ederiz.

Yeni sergilerde ve can dostlarımıza ulaşmak için düzenleyeceğimiz çalışmalarda görüşmek üzere…