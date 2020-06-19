Space Perspective, Balonla Uzay Turizmine Hazırlanıyor

Space Perspective isimli yeni bir girişim, uzay turizmine yeni bir bakış açısı kazandırmak için hazırlıklarına devam ediyor. Şirket, uzaya balonla turist ve malzeme taşımak için yeni nesil balonlar geliştiriyor. Space Perspective, uzay balonlarını 2021 yılının başında test etmeyi planlıyor.

Geleceğin uzay turizmi rekabetinde şimdi yeni bir şirket daha var. Geleneksel olarak roketlerle gerçekleştirilen uzay yolculuğuna balonlarla başka bir boyut kazandıracak olan Space Perspective, Jane Poynter ve Taber MacCallum tarafından kuruldu.

Space Perspective, 6 saatlik bir uzay uçuşunda 8 yolcu taşıyabilecek yüksek irtifa balonu geliştirmek için çalışma yürütüyor. Şirket, geliştirilmeye devam edilen yüksek irtifa balonlarıyla atmosferin üst ucuna uçmayı planlıyor.

Space Perspective’in planı, Neptün isimli kapsüller ile uzay turizminin yanında uzay araştırmaları için ISS'e malzeme taşımak. Aslında Space Perspective’in bahsettiği yüksekliğe tam olarak 'uzay' denemez. Ancak yinede şirketin balonlarla ulaşmaya çalıştığı yükseklik, harika bir Dünya manzarası vaat ediyor.

Yüksek irtifa balonlarıyla yapılacak yolculuk hakkında açıklama yapan Space Perspective, yolculuğun toplam 6 saat süreceğini açıkladı. 6 saat sürecek bu yolculuğun ilk iki saati yükselmeyle, devamındaki iki saat Dünya manzarasını izleme ve son 2 saat iniş için geçecek.

Şirket, balonlarını Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatmayı(!) planlıyor. Balon ve beraberinde taşıdığı kapsül, seyirin ardından Atlantik Okyanusu’na inecek ve bir gemi tarafından karşılanacak.

Space Perspective’in kurucuları, daha önce balonla uzay yolculuğu planlayan bir şirket daha kurmuştu

Space Perspective’in balonla uzay turizmi size tanıdık gelmiş olabilir. Şirketin kurucularından Jane Poynter ve Taber MacCallum, daha önce de birincil görevi iletişim ve gözlem donanımları da dahil olmak üzere araştırma malzemeleri taşımak olan stratosferik balon şirketi World View’i kurmuşlardı.

Jane Poynter, World View’in CEO’luk görevine, kendi yerine Ryan Hartman getirilmiş olmasına rağmen şirkette çalışmaya devam ediyor. Merkezi Arizona’da olan World View, üretim faaliyetlerine bu merkezde devam ederken balonlar üzerindeki geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.

Space Perspective, World View’den tamamen ayrı bir şirket. Space Perspective, yukarıda bahsettiğimiz gibi uçuşlarını Kennedy Uzay Merkezi’nde yapmayı planlıyor. Ancak şirket zaman içinde başka fırlatma merkezlerinde de faaliyet göstermeyi planlıyor.

Space Perspective’den yapılan açıklamaya göre Neptün kapsülü 2021 başlarına kadar tamamlanacak ve testlerine başlanacak. Space Perspective’in Neptün kapsülüyle yapmak istedikleri, SpaceX’in uzay kargoculuğu hizmetine doğrudan rakip olmuyor. Buna rağmen Space Perspective, hala boşluklar bulunan uzay turizmi rekabetine şimdiden renk katacağa benziyor.