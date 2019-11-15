Virgin Galactic, Uzay Yolcularının Eğitimine Başladı

Uzaya yolcu götürecek olan ABD merkezli Virgin Galactic firması, ilk yolcularının 'Astronot Hazırlık Programı'na (Astronaut Readiness Programm) başladı. Şirket, ilk yolcularını önümüzdeki senenin ilk yarısında uzaya gönderecek.

Virgin Galactic, bu hafta Astronot Hazırlık Programı'na başladı. Adından da anlaşılabileceği gibi hazırlık kursu olan bu program, tüm Virgin Galactic yolcularının, şirketin VSS Unity uzay aracına binmeden önce alması gereken bir eğitim olarak karşımıza çıkıyor.

Kurstaki dersler, Virgin Galactic’in Kaptan Astronot Eğitmeni Beth Moses ve Kaptan Pilotu Dave Mackay’in de içerisinde olduğu ekip tarafından veriliyor. Mackay ve Moses, Virgin’in şubat ayında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunda da yer alıyordu. Yani bu ikili, sadece kendi deneyimlerini aktarmakla kalmayacak ve aynı zamanda yolcularla aynı gemide de bulunacak.

Virgin Galactic ve Under Armor ortaklığı:

Virgin Galactic’in ortağı olan Under Armor da bu program dâhilinde bulunuyor. Resmi astronot üniformalarını üreten şirket, bu programda sadece yolcuların kıyafetlerini hazırlamaktan çok daha fazlasını da yerine getiriyor. Şirket, beslenme ve spor programlarıyla astronotların nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili rehberlik de sunuyor.

Bunun haricinde Virgin Galactic’in bünyesinde de bir sağlık ekibi bulunuyor ve bu ekip, her yolcu için danışmanlık yapıyor. Tabii Virgin’in müşterilerinin NASA astronotlarının yerine getirdiği ağır fiziksel çalışmaları yapmaları gerekmiyor ancak şirket, yine de müşterilerinin sağlıkları konusuna odaklandıklarını dile getiriyor.

Bilet fiyatları dudak uçuklatıyor:

Virgin Galactic’in ilk müşterileri, sadece yolculuklarına hazırlık yapmıyorlar ayrıca şirketin gelecekte yürüteceği sürecin düzenlenmesine de yardımcı oluyorlar. Virgin Galactic, yaptığı basın açıklamasında “Baltimore’da alınan geri dönüşleri, bu modeli oluşturmak için kullanıyoruz. Uzmanlar ile eğitimin ve topluluğun uçmayı bekleyenler için nasıl en iyi şekilde şekillendirilebileceğini tartıştık” dedi.

Şu ana kadar 600 kişi, Virgin Galactic’in SpaceShipTwo uzay aracında uçmak için sıraya geçmiş durumda. Şirket, 250 bin dolarlık (1,4 milyon TL) biletlere sahip ilk yolcularını önümüzdeki senenin ilk yarısında Dünya’nın yörüngesine gönderecek.