SpaceX, 52 Starlink Uydusunu Daha Yörüngeye Gönderdi

Starlink projesi kapsamında her görevde 50 – 60 adet uyduyu alçak yörüngeye gönderen SpaceX, dün gece 52 uyduyu ve 2 müşteri uydusunu taşıyan bir Falcon 9 daha fırlattı. Başarıyla tamamlanan görev sonucunda şirketin yörüngedeki uydu sayısı 1.677’ye yükseldi.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu SpaceX, dünyada internet hizmetini değiştiren bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Günümüzde kısmen kullanılabilir olan Starlink hizmeti kapsamında alçak yörüngeye taşınan binlerce uydu, dünya geneline kesintisiz ve hızlı internet sunmayı hedefliyor. Fakat hedeflenen uydu sayısı henüz mevcut uydu sayısının çok çok üstünde.

Yeryüzünden 550 kilometre yüksekliğe, alçak yörüngeye toplamda 42 bin uydu yerleştirmeyi planlayan SpaceX, dün gece Starlink 27 isimli yeni bir Starlink görevine daha imza attı. Kennedy Space Center’dan kalkış yapan Falcon 9 roketi, 52 adet Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı. Roket, aynı zamanda iki farklı uyduyu da Starlink uydularıyla birlikte yörüngeye ulaştırdı.

B1058, sekizinci kez fırlatıldı:

SpaceX’in gerçekleştirdiği 15. fırlatış olan yeni görev, herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı. Görevde kullanılan ve B1058 adını taşıyan Falcon 9 roketiyse şirketin emektarlarındandı. Bu Falcon 9, sekizinci kez fırlatıldı. Roket, Of Course I Still Love You isimli drone gemisine sekizinci inişini de sorunsuz bir şekilde tamamladı ve dokuzuncu görevini beklemeye başladı.

Falcon 9, 52 Starlink uydusuyla birlikte şirketin iki müşterisinin de uydularını yörüngeye taşıdı. Bu uydular, Capella Space şirketinin görüntüleme uydusu ve Tyvak Nano-Satellite Systems’ın Tyvak 0130 isimli gözlem uydusuydu. Bu uydular, SpaceX’in kendi uydularından önce yörüngeye yerleştirilecek.

SpaceX’in durmadan yörüngeye 50’li 60’lı uydu taşımasıysa uzun bir zamandır tepki topluyor. SpaceX’in rakip uyduların sinyallerini engellediği öne sürülüyor ve uydu çöplüğü konusunda endişeler dile getiriliyor. Öte yandan Starlink uydularının farklı uydularla zaman zaman çarpışma riski yaşadığı, SpaceX’inse bu konuda hiçbir şey yapılamayacağını söylediği de ifade ediliyor. SpaceX, son görevle birlikte alçak yörüngede toplamda 1.677 uyduya sahip.