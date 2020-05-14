Astronotları Taşıyacak Olan Tesla Model X Ortaya Çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan SpaceX Crew Dragon Demo-2 misyonunda görevli astronotları fırlatma rampasına taşıyacak olan Tesla Model X'in fotoğraflarını paylaştı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve NASA ortaklığında düzenlenecek olan Crew Dragon Demo-2 görevi, Crew Dragon uzay aracının ilk mürettebatlı testi uçuşu olacak. Douglas Hurley ve Robert Behnken ikilisinin görev alacağı misyon, 1982'de STS-4'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) fırlatılan ilk iki kişilik yörünge uzay uçuşu olacak.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, SpaceX Crew Dragon Demo-2 görevinde kullanılacak NASA logolu Tesla Model X'in fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı. Tesla’nın tamamen elektrikli SUV’si, NASA astronotları Behnken ve Hurley'i, uzay aracına binecekleri Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına taşıyacak.

NASA temalı Tesla Model X, astronot ikilisi Douglas Hurley ve Robert Behnken'ı Crew Dragon kapsülüne taşıyacak

Mürettebatlı uzay misyonları için yıllardır Airstream minibüslerini kullanan NASA, bu kez bir Tesla’yı tercih etti. SpaceX Crew Dragon uzay aracının içindeki her iki astronot da, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek ve Dünya'ya dönmeden önce bir aydan fazla bir süre uzayda kalacak.

2014 yılında NASA, Ticari Ekip Programı (Commercial Crew Program) kapsamında astronotlarını ISS’e ulaştıracak sistemler geliştirmek için hem Boeing (5,1 milyar dolar) hem de SpaceX (3,1 milyar dolar) ile sözleşme imzalamıştı. Boeing'in çözümü, ISS'e yapılacak uçuşlarda astronot başına 90 milyon dolara mal olurken, SpaceX ise aynı misyonu 55 milyon dolara gerçekleştirme taahhüdünde bulunmuştu.

Elon Musk'ın SpaceX'i, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyan ilk özel şirket olacak

Falcon 9 roketinin taşıyacağı Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna gidecek astronotlar, 27 Mayıs tarihinde yolculuğa başlayacaklar. Bu aynı zamanda ABD’nin son 10 yıl içinde yapacağı ilk mürettebatlı uçuş olacak. Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılacak fırlatma, Türkiye saati ile saat 23:32’de başlayacak.