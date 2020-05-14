SpaceX Dragon Aracıyla Uzaya Gidecek Astronotlar Karantinada

NASA, 2 hafta sonra SpaceX’in Dragon 2 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek 2 astronotunu karantinaya alıyor. Bu karantina, daha önceki uzay görevlerinde de rutin bir şekilde uygulanmıştı.

Sadece 2 hafta sonra SpaceX ile uzaya gönderilecek iki NASA astronotu, lansman için rutin bir karantina sürecine girdi. Astronotlar Robert “Bob” Benhken ve Douglas “Doug” Hurley, dünyada ilk kez bir özel şirket tarafından geliştirilmiş roketle uzaya gidecekler. SpaceX’in Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek ikili, bu görev için rutin sayılan bir karantina sürecine girdi.

Dünya ve üzerindeki hastalıklardan izole olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda koronavirüs ve benzeri herhangi bir hastalığın çıkmaması için rutin olarak gerçekleştirilen bu karantina süreci, 27 Mayıs’ta yapılacak fırlatmaya kadar sürecek. Nasa’nın Florida Eyaleti’nde yapılacak bu görev, ABD için ayrı bir öneme sahip.

NASA’nın Uzay Mekiği programının 2011’de sona ermesinden beri yörüngeye insan göndermeyen ABD, bunun için Rusya’nın insanlı uzay aracı Soyuz’dan koltuk kiralıyordu. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Dragon uzay aracından sonra ülke, uzaya yeniden insan göndermeye başlayabilecek.

Apollo günlerinden beri sürüyor

“Karantina” kelimesi son aylarda sıkça duyduğumuz bir kelime olsa da NASA için çok uzun zamandan beri dikkat edilen bir husustu. İlk Apollo görevlerinden beri uzaya gönderilecek mürettebatı öncesinde karantinaya alan NASA, bu sayede hem astronotun sağlıklı olmasını sağlıyor hem de uzayda Dünya’dan izole bir şekilde görevlerini sürdüren diğer astronotların hasta olmasının önüne geçiyor.

NASA, bu karantina sürecinde astronotlara bazı kolaylıklar sağlıyor. Eğer evleri uygunsa 20 Mayıs’a kadar evde karantinada kalmalarına izin veren uzay kurumu, eğer evde ailelerinin sürekli dışarı çıkması gerekiyorsa, bu kişileri NASA’nın özel Astronot Karantina Tesisi’ne alıyor.

Gitmeden önce COVID-19 testine sokulacaklar

Her zaman önem verilen bir konu olan karantina süreci, bu sene yaşadığımız COVID-19 salgını nedeniyle daha da önemli bir hal almış durumda. Bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen NASA, astronotlar ve onlarla temas edecek diğer çalışanlara roket kalkmadan önce tam teşekküllü bir COVID-19 testi yapacak.