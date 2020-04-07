SpaceX’in 1. Nesil Dragon Kapsülü, ISS'den Son Kez Ayrıldı

Birinci nesil SpaceX Dragon kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. NASA, Dragon CRS-20'nin, 1.800 kilogramdan fazla deney malzemesi ve diğer kargolarla son kez Dünya'ya döneceğini söyledi.

SpaceX’in Dragon kapsülü, şimdiye kadar ISS’ye üç başarılı ikmal uçuşu gerçekleştirdi. Kapsül, son kez istasyondan ayrılarak Dünya’ya dönüş yoluna geçti. SpaceX, yeni projesi Crew Dragon'una odaklanmış durumda. Söz konusu yeni nesil kargo aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer hedeflere mürettebat taşınması hedefleniyor.

Dragon uzay aracı, 2012'de ISS’ye kenetlenen ilk ticari uzay aracı olarak tarihe adını yazdırdı. O zamandan beri Dragon kargo kapsülleri, yapay zekâ 'mürettebat üyeleri' gibi teslimatlar gerçekleştirerek ve birkaç hafta boyunca ISS'de kalarak 20 tedarik görevini tamamladı.

SpaceX, odağını yeni aracına kaydırıyor:

Dragon’un öne çıkan en önemli özelliklerinden biri, tekrar kullanılabilir olması. Bu özellik, Falcon 9 roketlerinde de mevcut. İstasyondan son kez ayrılan kapsül, NASA ve SpaceX arasındaki 1,6 milyar dolarlık sözleşmenin son uçuşu oldu. SpaceX, şimdi tüm dikkatini ekim ayından itibaren ISS’ye ikmal çalışmaları için kullanacağı ikinci nesil Dragon 2 kapsülüne kaydırıyor.

Yeni nesil uzay aracı, selefinin maksimum üç seferlik yolculuk sayısını aşarak beş kata kadar uçabilecek. Söz konusu kapsül, ISS’ye kenetlenme işini bir robot kol kullanmak yerine kendi kendine gerçekleştirecek. Kapsül, Falcon Heavy roketiyle uçarak bir seferde 6 ila 12 ay boyunca istasyonda kalacak.

SpaceX ayrıca Artemis programı görevlerinin başlama noktası olan Lunar Gateway'e kritik kargo, bilimsel deneyler ve diğer malzemeleri teslim etmek için Dragon 2 kapsülünü kullanmayı planlıyor. Lunar Gateway, Ay yörüngesi için geliştirilme aşamasında olan bir uzay istasyonu olarak biliniyor. Crew Dragon projesi başarılı olursa ABD, 2011 yılından bu yana ilk kez kendi topraklarından kendi mürettebatını uzaya gönderecek. Uçuşlardan ilkinin bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanıyor.