SpaceX uzaya 10 bininci Starlink uydusunu fırlattı

SpaceX, 20 Ekim’de 10.000’inci Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı. Bu tarihi an, küresel uydu internet ağı kurma hedefinde büyük bir dönüm noktası.

SpaceX’in uydu internet projesi Starlink, 20 Ekim 2025’te 10.000’inci uydusunu da fırlatarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 2025’in 132’nci Falcon 9 fırlatması olan bu görev, firmanın alçak Dünya yörüngesinde kurduğu ağı daha da büyüttü.

10.000 uyduya ulaşmak, Starlink’in küresel internet erişimi sağlama vizyonunu destekleyen en somut gelişmelerden biri oldu. Halihazırda aktif uyduların sayısı 6.000’i geçmiş durumda. Diğer uydular ise test aşamasında veya devre dışı statüsünde.

Bu rakam, uzaydaki toplam aktif uyduların büyük kısmının Starlink’e ait olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar, bu yoğunluğun yörüngede çarpışma riski ve uzay kirliliği gibi sorunları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.

Gelecekte Starlink’in, uydu sayısını daha da artırarak kapsama kalitesini yükseltmesi ve şehir merkezlerinden uzak bölgelerde internet erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Ancak bu büyüme, düzenleyici kurumlar ve astronomlar için yeni sorumluluklar doğurabilir.