Speccy nasıl kullanılır?

Bilgisayarınızda bulunan onlarca farklı donanım ve sürücünün güncel bilgilerini aklınızda tutmak zor olabilir. Bunun için Speccy sistem bilgilendirme yazılımını kullanarak en güncel sistem bilgilerine ulaşabilirsiniz. Speccy nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi gelin yakından bakalım ve bu yazılım hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldıralım.

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız sistem bilgilerinizi görüntülemek için sunulan pek çok farklı araçtan birini kullanabilirsiniz. Ancak bunlar çoğu zaman fazla detaylı olmayan ve istatistik barındırmayan bilgiler sunarlar. Speccy gibi üçüncü taraf sistem bilgilendirme yazılımları ise ücretsiz olarak bilgisayarınızın sistemindeki en güncel bilgileri detaylı olarak gösterirler.

Speccy kolay kullanılıyor, basit bir arayüz sunuyor ve bilgisayarınızda oldukça az yer kaplıyor. Bu nedenle indirip de lazım olduğu zaman kullanmak hiç de fena bir fikir değil. Speccy sistem bilgilendirme yazılımı uzun zamandır kullanılıyor olsa da kullanıcıların aklında hala bazı soru işaretleri var. Gelin Speccy nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtlayalım ve bu yazılım hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldıralım.

Speccy nedir?

CCleaner sistem düzenleme yazılımının da geliştiricisi olan Piriform tarafından geliştirilen Speccy, bilgisayar sistem bilgilendirme yazılımıdır. İlk kez 2010 yılında yayınlanan Speccy’nin son güncellemesi 2016 yılında yapılmıştır. Bilgisayarınızdaki tüm donanım ve sürücüler hakkında en güncel bilgileri istatistikler ışığında sunması ile öne çıkar.

Speccy ne işe yarıyor?

Speccy bilgisayarınızdaki tüm donanım ve sürücüler hakkındaki en güncel bilgileri sunar. Hakkında bilgi verdiği donanımlar ve sürücüler arasında CPU, RAM, anakart, ekran kartı, disk, optik sürücüler, ses kartı, ağ kartı, çevre birimleri gibi önemli sistem öğeleri vardır.

Speccy ile anakartınız üzerinden BIOS sürümünüzü görebilir, yeni bir RAM için hangi türü seçmeniz gerektiğini öğrenebilir, tüm sistem bileşenlerinizin sıcaklık değerlerini anlık olarak görebilir ve program üzerinden ekran görüntüsü alarak herhangi bir sorun yaşadığınızı düşündüğünüz zaman direkt olarak teknik servise gönderebilirsiniz.

Speccy nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı üzerinden CCleaner internet sitesini açmanız ve Speccy yükleme dosyasını indirmeniz yeterli. İndirdikten sonra yükleme dosyasını açın ve standart kurulum adımlarını takip edin. Kurulum tamamlandıktan sonra yazılımı çalıştırın ve sistemin taranmasını bekleyin. Karşınıza bilgisayarınızdaki tüm donanım ve sürücüler hakkında en güncel istatistik bilgileri çıkacak.

Speccy ücretli mi?

Speccy sistem bilgilendirme yazılımının temel hizmeti olan bilgilendirme tamamen ücretsizdir. Dilerseniz 19.95 Dolar ödeyerek otomatik güncelleme ve premium destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz ancak temel hizmetler işinizi görüyorsa böyle bir ücret ödemeniz pek tavsiye edilmiyor.

Speccy güvenli mi?

CCleaner ile aynı geliştirici tarafından sunulduğu için biraz şüphe ile bakmanız normal ancak şu ana kadar Speccy hakkında yapılmış olumsuz bir güvenlik yorumu yok. Zaten Speccy sadece bilgisayarınızın sistem bilgilerini sunmak üzere geliştirilmiş temel hizmet veren bir program olduğu için kolay kolay bilgisayarınıza zarar veremez. Siz yine de antivirüs yazılımınızın devrede olduğundan emin olun.

Kurulum sırasında dikkat etmeniz gereken tek nokta, Speccy ile birlikte CCleaner’ın da yüklenmesine izin verip vermemek olacaktır. Çünkü yükleme kutusu varsayılan olarak onaylı geliyor. Elbette, daha sonra bu yazılımı dilediğiniz gibi silebilirsiniz ancak kurulum sırasında bu kutudaki onayı kaldırarak daha sonra uğraşmamış olursunuz.

Bilgisayar sisteminiz hakkında en detaylı bilgileri sunan Speccy nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve yazılım hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdık. Speccy hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.