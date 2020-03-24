Speedtest, koronavirüs salgını yüzünden evde kalan insan sayısı arttığı için ülkelerin internet hızındaki değişimle alakalı bir çalışma yaptı. Çalışmanın sonucunda Avrupa ve Amerika ülkelerinin mobil ve Wi-Fi internet hızlarında düşüş olduğu belirlendi.

Koronavirüs salgını son günlerde etkilerini oldukça fazla artırdı. Bu virüse karşı yapılabilecek en iyi şeyse evde kalmak fakat şu an çok fazla insan evde bulunuyor ve evde bulunan insanların büyük bir kısmı da günün neredeyse tamamını internet kullanarak geçiriyor. Amerika'da ve Avrupa'da birçok insan, diğer insanlar daha fazla internet kullandığı için kendi internet hızlarının düşmesinden endişeli. Speedtest ise bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı.

Şirket, koronavirüs salgınının ağlara nasıl etki ettiğini ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunları ele aldı. Yayınlanan raporda sadece mobil internet ve Wi-Fi hakkında bilgi bulunuyor. Speedtest, geçen hafta internet hızında hafif bir düşüş olduğunu belirtti. Speedtest'in raporundaki verilere göre hem mobil hem Wi-Fi'da mart ayının 2. haftasıyla 3. haftası karşılaştırıldığında, geçen hafta indirme hızında görece az bir düşüş yaşandı.

Kuzey Amerika'daki ülkelerin mobil ve Wi-Fi hız grafiği:

~Mobil internet hızları

~Wi-Fi internet hızları

Şunu belirtmekte fayda var ki geçen haftaki internet hızı, aralık ayındaki tatil döneminde kullanılan internet hızından daha düşük değil. Avrupa'daki durum da pek farklı değil ancak bir istisna hariç. Hollanda'nın mobil internet hızı diğer ülkelerin aksine artmış durumda.

Avrupa'daki ülkelerin mobil ve Wi-Fi hız grafiği

~Mobil internet hızları

~Wi-Fi internet hızları

Durum Avrupa'da da bu şekildeyken Asya ülkelerinde biraz daha farklı. Örneğin Çin, koronavirüsün etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başladığı için ocak ayındaki düşüşten sonra bu ay internet hızında belirgin bir artış bulunuyor.

Verizon ve AT&T gibi birçok operatör, internet kapasitelerini artırmak için çalışma başlatmış durumda. Ek olarak Apple TV+, Disney+, YouTube ve Netflix platformları koronavirüsün internete etkisinden dolayı sunulan video kalitesini bir miktar düşürdü.