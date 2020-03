Ant-Man serisinde Hope Van Dyne (Wasp) karakterini canlandıran Kanadalı aktris Evangeline Lilly, koronavirüs salgını için ‘sosyal izolasyon’ uygulamayı reddetmesi nedeniyle hem hayranlarını hem de Marvel Studios’u kızdırdı.

Bir döneme damgasını vuran Lost dizisinde hayat verdiği Kate Austen karakteriyle şöhret basamaklarını tırmanan Kanadalı aktris Evangeline Lilly, 2015 yapımı ilk Ant-Man filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) ilk adımını atmıştı.

Son olarak, gişe rekortmeni Avengers: Endgame filmde Wasp karakteri ile karşımıza çıkan Lilly, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Geçtiğimiz gün kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisini için normal devam ettiğini söyleyen Kanadalı oyuncu, salgın nedeniyle sosyal izolasyon uygulamadığını belirtti.

Virüse karşı tedbir almayarak hem kendisini hem de çevresindeki insanları tehlikeye attığı yönünde pek çok yorum alan Lilly, "Bazı insanlar hayatlarına özgürlüklerinden daha çok değer verir, bazıları ise özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir. Herkes kendi seçimini yapar" ifadeleriyle ilginç bir çıkışta bulundu.

Devamında yaptığı, "Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için. Bu sinir bozucu” yorumuyla takipçilerini daha da kızdıran Kanadalı aktris, sorumsuz ve alaycı davranmakla suçlandı. Dahası, Game of Thrones ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Sophie Turner, yaptığı bir paylaşımda “Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze. Evde kalın. Aksi, cool ya da zekice bir hareket değil” sözleriyle, isim vermeden meslektaşını eleştirdi.

Fakat Lilly’nin bu davranışa reaksiyon gösteren sadece hayranları veya Turner değil. Sinema ve dizi endüstrisinin en sağlam kaynaklarından We Got This Covered, Marvel’ın Kanadalı oyuncu ile ilgili yaptırımda bulunmayı düşündüğünü yazdı. Habere göre stüdyo, Lilly’nin sözleşmesini yenilememeyi ve 2022 yılında vizyona girecek olan Ant-Man 3'teki rolünü kısaltmayı gündemine aldı. Ne Marvel ne de Lilly tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. İşlerin gerçekten bu raddeye gelip gelmeyeceğini, önümüzdeki günler gösterecek.