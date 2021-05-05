Speedtest, Starlink'in Ortalama İnternet Hızlarını Açıkladı

Speedtest, içinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk çeyrek verilerini inceleyerek uydudan internet hizmeti Starlink'in ABD ve Kanada'daki ortalama internet hızlarını ortaya çıkardı. Söz konusu verilere göre Starlink, en azından her yerde sabit geniş bant internetten daha yüksek hızlar sunamıyor.

21. yüzyılın en dikkat çeken iş insanlarından biri olan Elon Musk, hala beta aşamada olan Starlink projesi ile uydudan internet hizmetini çok daha performanslı ve ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Peki Starlink şu anda kullanıcılara nasıl bir internet performansı sunuyor? Dünyanın en popüler internet hız testi servisi Speedtest, 2021 1. çeyrek verilerini analiz ederek Starlink'in internet performansını gün yüzüne çıkardı.

Speedtest'in ABD ve Kanada'dan elde ettiği veriler ışığında paylaştığı bilgilere göre Starlink, ABD'de 40,36 Mbps ile 93,09 Mbps arasında değişken bir internet hızı sunuyor. Tehama County, Kaliforniya'da Starlink ile sabit geniş bant internet servis sağlayıcısından yüzde 545,6 daha yüksek hız alınabiliyorken; Clay County, Missouri'de yüzde 67,9 daha yavaş bir internet hızı sunuluyor.

ABD'deki seçili bölgelerde Starlink'in sunduğu indirme hızları şu şekilde;

ABD'deki seçili bölgelerde Starlink'in sunduğu indirme hızı ile sabit geniş bant internet servis sağlayıcısının sunduğu indirme hızları arasındaki farklar şu şekilde;

Speedtest'in Kanada verilerine baktığımızda değişkenliğin azaldığını görüyoruz. Kanada'da en düşük indirme hızı 53.61 Mbps seviyesine yükselirken; en yüksek indirme hızı 80,57 Mbps seviyesine çıkıyor. Ayrıca Starlink, Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde sabit geniş bant internet servis sağlayıcısından yüzde 59,6 daha yüksek; New Brunswick bölgesinde ise yüzde 40,7 daha düşük internet hızı sunuyor.

Kanada'daki seçili bölgelerde Starlink'in sunduğu indirme hızları şu şekilde;

Kanada'daki seçili bölgelerde Starlink'in sunduğu indirme hızı ile sabit geniş bant internet servis sağlayıcısının sunduğu indirme hızları arasındaki farklar şu şekilde;