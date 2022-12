Uzun süredir beklediğimiz Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün devam filmi Across the Spider-Verse’ün yepyeni bir görseli ve yeni fragman tarihi paylaşıldı.

Spider-Man hayranlarının belki de Marvel Sinematik Evreni filmlerinden daha büyük bir heyecanla bekledikleri Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023 yılının Haziran ayında biz sinema ve ‘spidey’ severlerle buluşacak. Daha önceden çıkış tarihi ertelenen ve bir tanıtım fragmanı yayınlanan filmin resmi Twitter hesabı, dün gece yarısı bomba gibi bir görsel bıraktı. Miles ve Gwen’i yan yana, baş aşağı gördüğümüz fotoğrafın yanı sıra yeni bir detay daha paylaşıldı. İşte paylaşılan muhteşem Spider-Man: Across the Spider-Verse fotoğrafı Resmi Twitter hesabının paylaştığı fotoğrafta henüz ilk film olan Spider-Man: Into the Spider-Verse’te ‘Örümcek Adam’ olmuş olan Miles Morales’i ve başka bir evrenin ‘Spider-Man’i (daha doğrusu Spider-Gwen’i) olan Gwen Stacy’i baş aşağı bir şekilde New York’u izlerken görüyoruz. Spider-Man: Across the Spider-Verse yeni fragmanı 13 Aralık’ta geliyor! Bunun yanı sıra paylaşılan fotoğrafın üstünde yazan yazıda şöyle deniyor: “Across the Spider-Verse’e yeni bir bakış, 13 Aralık’ta geliyor.” Buradan da film için yeni fragmanın 9 gün sonra geleceğini öğrenmiş olduk. Spider-Man: Across the Spider-Verse ilk fragmanı: İLGİLİ HABER Spider-Man: Into the Spider Verse'ün Merakla Beklenen Devam Filminden İlk Fragman Geldi Spider-Man: Across the Spider-Verse’ün ilk fragmanı, bundan neredeyse 1 yıl önce yayınlanmıştı. Hem fragmanı sizlerle paylaşmış hem de fragmanda gözden kaçabilecek detayları sizler için yukarıdaki yazımızda anlatmıştık. Yeni fragman düştüğünde biz de yine detaylarını paylaşmak için burada olacağız. Filmin çıkmasına şunun şurasında 7 ay kadar bir süre kaldı, heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

