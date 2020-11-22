Spider-Man: Miles Morales'te Chrysler Binası Bulunmuyor

Geliştiriciliğini Insomniac Games'in üstlendiği Spider-Man: Miles Morales'te telif hakkı sorunları nedeniyle ikonik Chrysler Binası yer almıyor. Aynı bina, 2018 yılında piyasaya sürülen Spider-Man ve bu oyunun remaster versiyonunda yer alıyordu.

Sony'nin geçtiğimiz hafta ülkemizde piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, beraberinde birçok yeni nesil oyunu da getirdi. Türkçe dil desteğinin yer almamasıyla oldukça eleştirilen Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülen bu yeni nesil oyunlardan biri.

Oyunu deneyimleme fırsatı yakaladıysanız, New York City'nin simgesel yapılarından biri olan Chrysler Binası'nın şehirde yer almadığını fark etmişsinizdir. Aynı bina, 2018 yılında piyasaya sürülen Spider-Man ve bu oyunun elden geçirilmiş 'remaster' versiyonunda bulunuyordu. Bu da oyuncuların, Chrysler Binası'nın neden yeni oyunda yer almadığını merak etmesine neden oldu.

Chrysler Binası, telif hakları nedeniyle Spider-Man: Miles Morales'te yer almıyor:

Aktarılanlara göre Spider-Man: Miles Morales'in geliştiriciliğini üstlenen Insomniac Games, telif hakkı yasasıyla korunan bu binayı oyundaki sanal New York şehrine dahil etmek istedi ancak binanın hak sahibiyle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Insomniac Games Topluluk Direktörü James Stevenson, "Şehrin temsilini oluştururken daldırma hissine olabildiğinde çok kent simgesi eklemek istedik. Bazen bu yerleri kullanmak için yapılan görüşmeler işe yaramadı, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'teki Chrysler Binası'nda durum buydu" ifadelerini kullandı.

Sıradan bir binaya benzeyen tasarımlar oyunlarda kullanıldığı zaman herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak Chrysler Binası gibi özel ve belirgin mimari eserler telif hakkıyla korunabiliyor ve bu nedenle geliştiricilerin bu tür yapıları ticari kullanım için yeniden oluşturmasına izin verilmiyor.

Chrysler Binası'nın Miles Morales'te görünmemesi birçok oyuncu için hayal kırıklığı olabilir fakat binanın yokluğu, Insomniac'ın ortaya koyduğu sanal Manhattan'ın kalitesini düşürmüyor. Hatta oyunu yeni nesilde deneyimleme fırsatı yakalamış birçok oyuncu, yapımdan övgü dolu sözlerle bahsediyor.