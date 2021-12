17 Aralık'ta vizyona giren Spider-Man: No Way Home, bu haftasonu itibarıyla 1 milyar dolar gişe hasılatını aşmayı başardı. Film, bu yılın en fazla gelir elde eden filmi olurken serinin bir önceki filmine de oldukça yaklaştı.

Tüm Spider-Man hayranlarının yıllardır hayal ettiği şeyi en sonunda gerçekleştiren Spider-Man: No Way Home, gişelerin domine eden filmi olmaya devam ediyor. 17 Aralık tarihinde vizyona giren ve üç Spider-Man evrenini bir araya getiren film, büyük bir kilometre taşını daha ardında bırakmayı başardı.

Spider-Man: No Way Home, dünya çapında elde ettiği gişe hasılatında 1 milyar doları aşmayı başardı. Böylelikle film, vizyona girdiği tarihten sonraki 10 gün içinde koronavirüs ve Omicron varyantının baskınlığını arttırdığı bir dönemde olmamıza rağmen bu barajı aşmayı başarmış oldu. Film, Türkiye’de de büyük bir başarıya ulaştı.

Salgın döneminin en yüksek hasılatını yapan film oldu

1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden Spider-Man: No Way Home, bu başarısıyla yılın en fazla gişe hasılatı elde eden filmi unvanını da kazandı. Film, Kuzey Amerika’da 467,3 milyon dolar gelir elde ederken dünyanın geri kalanında toplam 587,1 milyon dolar elde etti. Box Office Türkiye verilerine göre de film, Türkiye’de toplam 1 milyon 327 bin 674 kişi tarafından izlendi ve 33,5 milyon TL hasılat elde etti.

Yakın zamanda 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başaran bir film olmamıştı. Bu başarıya ulaşan son film, 2019 yılında vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker idi. Öte yandan Spider-Man: No Way Home, tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden filmler listesinin zirvesine de henüz yaklaşamadı. Bu listenin zirvesinde yer alan Avatar, toplamda 2 milyar 847 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Marvel’ın hasılat anlamında en başarılı filmi olan Avengers: Endgame de Avatar’ın ardından 2 milyar 797 milyon dolarlık hasılat ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Serinin bir önceki filmi olan Spider-Man: Far From Home ise 1,131 milyar dolar hasılat elde etmiş durumda. Spider-Man: No Way Home’un koronavirüs şartlarına rağmen bu sayının yarısını elde etmiş olması bile oldukça etkileyiciyken filmin önümüzdeki günlerde daha ne kadar hasılat elde edeceğini bekliyor olacağız.