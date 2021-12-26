Netflix yapımı animasyon dizisi Arcane’in yaratıcıları, dizinin zıt karakterleri Jinx ve Vi’nin popüler olmasını sağlayan nedenleri açıkladı.

Efsanevi oyun League of Legends (LoL) evreninde geçen Netflix dizisi Arcane, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yalnızca oyuncular değil pek çok izleyici serinin ikinci sezonunu bekliyor.

İzleyicilerden büyük bir beğeni toplayan animasyon dizisinde Jinx ve Vi adlı karakterler adeta bir yıldıza dönüştü. Arcane’in yaratıcıları, Jinx ve Vi’nin neden bu kadar popülerleştiklerini açıkladı.

"Zıt karakterler ilgi çekiyor"

Riot Games’in geliştirdiği popüler oyun LoL’ün dünyası Runeterra’da geçen animasyon dizisi Arcane’de Jinx ve Vi isimli iki LoL şampiyonunun birbirine zıt yaşam hikayesi anlatılıyor. Jinx ve Vi birbirlerine düşman olsalar da aslında kardeştirler. Ancak bu dizide arka planda kalır. Vi’nin kısa ve pembe saçlarına karşın Jink’in uzun ve mavi saçları bu kardeşlerin arasındaki farklılıkların en basit gösterimlerinden biri sayılabilir. Vi, Piltover şehri için çalışan güçlü ve katı uygulayıcıyken; Jinx , tam anlamıyla anarşisttir. Birbirinden farklı, karşıt kişilikleri her iki kız kardeşin de dişli bir rekabete girmelerini sağlıyor.

Arcane’in yaratıcıları Hıristiyan Linke ve Alex Yee, Jink ve Vi’nin neden bu kadar popüler olduklarını şu sözleriyle aktardı: “Bu farklı bakış açısına sahip iki karakter hangi sahnede birlikte yer alırlarsa ya da hangi mekânda ne tartışırlarsa da tartışsınlar ilgi çekici olur. ”Jinx ve Vi’nin ortak geçmişlerine bakıldığında bir gizemli bir soru akıllara gelebilir. Eğer kız kardeşlerse neden birbirlerinden bu kadar nefret ederler? Dizinin yapımcısı Yee, Arcane’de tam da bu sorudan yola çıkarak izleyicilerin ilgisini toplamayı başardıklarını ifade etti. Hikâye boyunca Jinx ve Vi’nin başlangıç hikayesine odaklanarak ilişkilerinin gizemli kalmasını sağladıklarını belirtti.

Linke, karakterlerin kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduklarını ve bunun benzersiz bir görsel stille ekranlara taşınmasının da oldukça etkili olduğunun altını çizdi.