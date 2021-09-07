Spider-Man: No Way Home’un fragmanının ilk versiyonu, filmde Charlie Cox’un Daredevil’ı oynayacağı iddialarının ortaya çıkmasına vesile olmuştu. Ancak bu iddia çürük çıktı. Fragmanın IMAX versiyonunda yanılgıya neden olan sahnede Cox’un yer almadığı anlaşıldı.

Yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: No Way Home’un fragmanı 2 hafta önce sızdırılmış, hemen arkasından da resmî olarak yayınlanmıştı. Fragmanda izleyenlerin dikkatini çeken birçok şey oldu ve bunlardan biri, Daredevil’ın filmde yer almasıydı. Fragmandaki bir sahne, herkesi Daredevil’ın Charlie Cox tarafından canlandırılacağı yanılgısına sürükledi. Bunun bir yanılgı olduğu da yeni kanıtlandı diyebiliriz.

Spider-Man: No Way Home’un ilk fragmanı yayınlandıktan hemen sonra fragmanın bir de IMAX versiyonu yayınlandı. Önceki fragmanda Daredevil’ı, yani Matt Murdock’u oynayan kişinin Charlie Cox olduğu sanılmıştı. Ancak IMAX versiyonu, bu kişiye daha net bir şekilde bakabilmemizi sağladı. Sonuç olarak Charlie Cox’un filmde yer almadığı ortaya çıktı.

Spider-Man: No Way Home IMAX fragmanındaki o sahne:

Gymblonski adlı bir Twitter kullanıcısı, 2 haftadır çoğu izleyenin inandığı bir iddiayı çürüttü. Gymblonski, ilk versiyonu izledikten sonra fragmanın IMAX versiyonunu da izlediğini ve söz konusu sahnede Charlie Cox’un olmadığını fark ettiğini ifade etti. Cox, 2015’te başlayan Daredevil dizisinde Daredevil’ı oynamıştı. Bu yüzden fragmanda onun olduğunu sanmak, hayranları sevindirmişti.

Tabii bu iddianın çürütülmesi, filmde Daredevil’ın yer almayacağı anlamına gelmiyor. Bu ve bunun gibi birçok detayı artık filmi izlerken göreceğiz. Zira filmin çıkışına pek fazla süre kalmadı. Birçok sevilen Marvel kötüsünü bir arada toplayan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık tarihinde beyaz perdeye yansıyacak.