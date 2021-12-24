Spider-Man: No Way Home, Rotten Tomatoes'ta 25 binden fazla izleyici tarafından puanlandı ve en yüksek puana sahip film oldu. Filmin izleyici puanı %99 iken eleştirmen puanı %94 seviyesinde yer alıyor.

Uzun süredir beklediğimiz, hakkında sürekli yeni teoriler duyduğumuz ve yayımlanan ilk fragmanıyla izlenme rekorları kıran Spider-Man: No Way Home, en sonunda geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Film vizyona girmeden önce yapılmaya başlayan eleştirmen yorumlarının neredeyse tamamı olumlu yönde olurken, bu olumluluk bugün de bozulmadı.

Spider-Man: No Way Home, salgın şartlarına rağmen en çok izlenen filmler arasına girerken izleyenlerin neredeyse tamamı, filme olumlu yönde puan verdi. Öyle ki filmin Rotten Tomatoes eleştirmen puanı şu anda %94, izleyici puanıysa %99 olarak listeleniyor. Filme toplamda 332 film eleştirmeni, 25 binden fazla izleyici puan verdi.

Spider-Man: No Way Home, Rotten Tomatoes’da zirveye oturdu

Rotten Tomatoes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Spider-Man: No Way Home’un yukarıdaki puanlarıyla 20 binden fazla izleyici puanı olan filmler arasında en yüksek puan alan film olduğunu açıkladı. Film, aynı zamanda diğer tüm Marvel filmlerinden de daha yüksek puan elde etmeyi başardı.

Filmin puanı bir tartışmayı da ateşledi:

Spider-Man: No Way Home’un Rotten Tomatoes’da tüm filmlerden daha yüksek puan elde etmesi, aynı zamanda bir tartışmanın da başlamasına neden oldu. Bazı izleyiciler, filmin yalnızca hayranlarını tatmin etmek için yapıldığını, yalnızca bu konuda başarılı olarak yüksek puan elde etmeyi başardığını, bunun filmin iyi bir film olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Peki sizce Spider-Man: No Way Home, tüm filmler arasında en yüksek puana sahip olmayı hak ediyor mu?