Daha önceki Marvel filmlerine göre bile çok daha fazla beklenen Spider-Man: No Way Home, galasının gerçekleştirilmesiyle birlikte internetin yeni kralı oldu. Fakat bu krallık, ne yazık ki beraberinde tüm tadınızı bozmak isteyen, sürpriz yaşayıp sevinip heyecanlanmanıza karşı koymak isteyen bazı kişilerce kötü amaçlı olarak kullanıldı. Spoilerlar internetin bitki örtüsü oldu.

Uzun süredir beklediğimiz an artık geliyor. Bugüne kadar hakkında zibilyon tane teori ortaya atılan, set arkası görüntüleri paylaşılan, ama yayınlanan fragmanlarla beklediğimiz asıl şeyi, üç Peter Parker’ı bir türlü göstermeyen Spider-Man: No Way Home, cuma günü vizyona giriyor. Fakat her Marvel filminde olduğu gibi bu filmden de spoilerlardan kaçamıyoruz.

Spider-Man: No Way Home, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta galasını gerçekleştirdi. Elbette galada filmin son hali ilk kez izleyenlere gösterildi. Filmi izleyen basın mensupları, film hakkındaki görüşlerini üstünkörü, hiçbir spoiler vermeden (veremeden demek daha doğru olur) paylaştılar. Fakat ne var ki galaya katılan, filmi yerine gören kişilerden bazıları kendilerine bahşedilen görevi yerine getirdi. Filmin ‘bazı’ önemli yerlerini salondayken görüntüleyip paylaştılar.

Sürprizi bozan kansızlar ordusu geri geldi, internet spoilerdan geçilmez oldu:

Elbette bu ‘bazı’ önemli yerlerin neler olduğunu paylaşmayacağız. Bununla birlikte görüntüleri de vermeyeceğiz. Son zamanların en beklenen filminin tadını neden kaçıralım ki? Bizim tadımız kaçtı, sizin de kaçmasın. Fakat şu sıralar görüntüleri biz vermesek de bir konuda uyarı geçmekte fayda var: Sosyal medyaya girdiğiniz her an artık tehlike çanları çalıyor olacak.

Galanın gerçekleştirilmesiyle birlikte Spider-Man: No Way Home, Twitter’da 1 numaralı dünya gündemi oldu, spoiler ile doldu. Reddit’te sinema, Marvel ve Spider-Man grupları spoiler’dan geçilmez oldu. YouTube’a girdiğinizde bile son zamanlarda Spider-Man’le ilgili bir şeyler izlediyseniz ne yazık ki malum görüntüler keşfet sayfanızda gözükmeye başlamış olabilir. Spoiler yemek istemiyorsanız, interneti çok dikkatli kullanın, ya da hiç kullanmayın. Bir şeyin ilk üç harfi ‘Spi’ ise sayfayı direkt aşağı kaydırın.

Şekil A: Spoiler paylaşanlara yapılması gereken

Şimdi de sizlerden bir ricamız olacak: Eğer bu görüntüleri merak edip izlerseniz, görüntülerin yayılmasına yardımcı olmayın. Bırakın, yaşayacağımız heyecanı sinema salonuna saklayalım. Bekleyip hep birlikte sevinelim, konuşalım. Filmin bağlamını kurmadan belli başlı görüntüleri görmenin hiçbir anlamı yok, değil mi? Sony tarafından verilen şu mesajı da hatırlatalım: