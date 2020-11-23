Spider-Man Oyun Kayıtları PS4'ten PS5'e Aktarılabiliyor

Geliştirici firma Insomniac Games, Marvel's Spider-Man oyunları arasında PlayStation 4'ten PlayStation 5'e kayıt dosyası aktarma desteğini yayınladı. Yayınlanan güncellemeyle birlikte ayrıca Remastered sürümündeki 3 kostüm orijinal oyuna eklendi.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada piyasaya sürüldü. Konsol daha çıkmadan önce bazı PlayStation 4 oyunlarının kayıt dosyalarının PlayStation 5'e aktarılamaması oyuncuların tepki göstermesine sebep olurken, tepkilerin ardından açıklama yapan Sony ise kayıtların PS4'ten PS5'e aktarılabilmesine geliştiricilerin karar verdiğini söylemişti.

Sony'nin açıklamalarından sonra Spider-Man için kayıt dosyalarının nesiller arası aktarılabilmesi üzerinde çalıştıklarını belirten Insomniac Games, bu desteği geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan bir yamayla birlikte kullanıma sundu.

Spider-Man oyun kayıtlarını PS4'ten PS5'e aktarmak artık mümkün:

Yayınlanan güncelleme hakkında Twitter'dan açıklama yapan Insomniac Games Topluluk Yöneticisi James Stevenson, kafalardaki soru işaretlerini gidermek ve oyunculara yol göstermek için "Netlik kazanması için, kayıtlarınızı dışa aktarmak için PS4 oyununu kullanmalısınız. Remastered, PS4'ten dışa aktarma yapılıncaya kadar bir kayıt göremez. Yol budur" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan güncelleme, PS4'ten PS5'e kayıt aktarma desteğinin yanında 'dinlenme modu çökmesi' de dahil olmak üzere birçok ek düzeltmeyi içeriyor. Ayrıca aynı Spider-Man Remastered'daki üç yeni kostümün de güncellemeyle birlikte orijinal oyuna eklendiğini belirtelim.

Marvel's Spider-Man: Remastered oyununu da içeren Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition sürümü, şu anda PlayStation Store'da 619 TL'den satışa sunuluyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili PlayStation Store sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.