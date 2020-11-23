Microsoft'tan Xbox Oyunları İçin Black Friday İndirimi

Microsoft, Xbox kullanıcıları için Black Friday indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok oyun indirime girerken bazı oyunlarda indirim oranı %50'inin üstüne çıktı.
İndirime giren oyunlar arasında henüz yeni çıkan oyunlara ek olarak daha önce çıkmış birçok oyun da bulunuyor. İşte Black Friday kampanyası kapsamında fiyatında indirime gidilen oyunlar arasından sizler için seçtiklerimiz.
Xbox Black Friday kapsamında indirime giren oyunlar:
- FİFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü: %55 indirim – 268 TL
- Marvel's Avengers: %50 indirim – 215 TL
- NBA 2K21: %50 indirim – 249 TL
- Forza Horizon 4 Standart Edition: %50 indirim – 234,50 TL
- GTA V Premium Edition: %50 indirim – 82,50 TL
- Assassin's Creed Odyssey: %70 indirim – 180,60 TL
- DOOM Eternal: %67 indirim – 155,10 TL
- Mortal Kombat 11 Aftermath: %50 indirim – 139,50 TL
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: %65 indirim - 234 TL
- Control Ultimate Edition: %50 indirim – 119,50 TL
- Far Cry 5: %80 indirim – 63,50 TL
- Resident Evil 3: %67 indirim – 84,97 TL
- Fallout 76: %67 indirim – 59,81 TL
- Gears 5: %75 indirim – 67,25 TL
- eFootball PES 2021 Arsenal Edition: %33 indirim – 106,53 TL
- Ancestors: The Humankind Odyssey: %60 indirim – 91,60 TL
- Battlefield 1: %55 indirim – 52,87 TL
- Battlefield 5 Standart Sürüm: %70 indirim – 101,40 TL
- BioShock: The Collection: %80 indirim – 47,50 TL
- Blasphemous: %50 indirim – 35,62 TL
- Brothers: A Tale of Two Sons: %75 indirim – 14,37 TL
- Dishonored 2: %70 indirim – 40,87 TL
Microsoft'un Black Friday indirim kampanyası kapsamında indirime soktuğu oyunlar arasından gözümüze çarpanlar bunlardı. İndirime giren oyunların tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.