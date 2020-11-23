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Microsoft'tan Xbox Oyunları İçin Black Friday İndirimi Başladı: İşte İndirime Giren Oyunlar

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Microsoft, birçok Xbox oyununu Black Friday kapsamında indirime soktu. İndirime giren oyunlar arasında hem oldukça yeni hem de yıllar önce çıkmış ve oyuncular tarafından sevilmiş yapımlar bulunuyor.

Microsoft, Xbox kullanıcıları için Black Friday indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok oyun indirime girerken bazı oyunlarda indirim oranı %50'inin üstüne çıktı.

İndirime giren oyunlar arasında henüz yeni çıkan oyunlara ek olarak daha önce çıkmış birçok oyun da bulunuyor. İşte Black Friday kampanyası kapsamında fiyatında indirime gidilen oyunlar arasından sizler için seçtiklerimiz.

Xbox Black Friday kapsamında indirime giren oyunlar:

fifa 21
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Microsoft'un Black Friday indirim kampanyası kapsamında indirime soktuğu oyunlar arasından gözümüze çarpanlar bunlardı. İndirime giren oyunların tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.xbox.com/tr-TR/promotions/sales/black-friday/xbox-games
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