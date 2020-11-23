Microsoft'tan Xbox Oyunları İçin Black Friday İndirimi

Microsoft, birçok Xbox oyununu Black Friday kapsamında indirime soktu. İndirime giren oyunlar arasında hem oldukça yeni hem de yıllar önce çıkmış ve oyuncular tarafından sevilmiş yapımlar bulunuyor.

Kaynak : https://www.xbox.com/tr-TR/promotions/sales/black-friday/xbox-games

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