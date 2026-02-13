Tümü Webekno
Nicolas Cage Başrollü Örümcek Adam Dizisi Spider-Noir'dan İlk Fragman Geldi! [Video]

Nicolas Cage'in başrolde yer aldığı Prime Video'da yayımlanacak Örümcek Adam dizisi Spider-Noir'dan ilk fragman paylaşıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Örümcek Adam olarak da bildiğimiz Spider-Man hiç şüphesiz en sevilen süper kahramanlar arasında zirvede yer alıyor. Bu yüzden de Spider-Man ile alakalı çekilen her şey insanların çok ilgisini çekmeyi başarıyor. Nicolas Cage başrollü Prime Video dizisi Spider-Noir da bunlardan biri olacak.

Şimdi ise çok beklenen Spider-Noir dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Prime Video’da yayımlanacak diziden ilk fragman resmen paylaşıldı. Fragman, çok iyi görünmesi nedeniyle heyecanı âdeta tavan yaptırdı.

Spider-Noir dizisi fragmanı (hem renkli hem siyah beyaz)

Spider-Noir konusu ve çıkış tarihi

spider

Spider-Noir, Ben Reilley isimli karakterin Örümcek Adamı’na (Spider-Noir) odaklanacak ve bizi 1930’lu yılların New York’una götürecek. Dizinin tanımında, şehrin tek süper kahramanı olarak geçirdiği eski hayatıyla yüzleşmek zorunda kalan yaşlı bir özel dedektifi konu aldığı belirtilmiş. İkonik karakterin eski yıllarda bir versiyonunu ilk kez animasyon olmadan görecek olmak gerçekten heyecan verici.

Spider-Noir dizisi, 27 Mayıs 2026 tarihinde Prime Video üzerinden resmen yayımlanacak. Dizi, 8 bölümden oluşacak ve bölümlerin hepsi tek seferde çıkacak. Karakterin klasik yapısını yansıtmak için diziyi isterseniz siyah beyaz isterseniz de tamamen renkli olarak izleyebileceksiniz. Her iki şekliyle de gerçekten görsel şölen sunacağa benziyor.

Dizinin başrolünde Ben Reilly, yani Spider-Noir olarak efsane oyuncu Nicolas Cage’i göreceğiz. Cage, Oscar ödüllü Into the Spider-Verse filminde de Spider-Noir’a ses vermişti. Cage dışında Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez ve Jack Huston gibi isimler kadroda. Sandman, Vulture gibi ikonik Spider-Man kötü adamlarını filmde eski zamanlardaki versiyonlarıyla göreceğiz.

