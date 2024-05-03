Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün paylaştığı bülteninde Türkiye'deki kişilerin yurt dışında kaldıraçlı işlem yapmasını sağlayan izinsiz 39 sitenin erişime engellenmesi için işlem başlattığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), internet üzerinden herhangi bir izni olmadan foreks işlemci gerçekleştiren sitelerle mücadele etmeye çalışıyordu. Bu kapsamda da düzenli olarak bu tarz sitelere yönelik işlemler başlatıldığını görüyorduk.

Şimdi de bu konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. SPK tarafından dün yayımlanan bültende, izinsiz işlem gerçekleştirdiği belirlenen çok sayıda siteye işlem başlatıldığı duyuruldu.

39 siteye erişim engellenecek

Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda 39 adet internet sitesinin izinsiz faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yukarıdan görebildiğiniz bu sitelere erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 39’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem yapılmasına karar verildiği aktarıldı. SPK’nin tam açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Sermaya Piyasası Kanunu’nda bahsi geçen ve kararın alınmasını sağlayan madde ise şu şekilde: “Kuruldan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığına veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi hâlinde, kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller.”