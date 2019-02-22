SPK, Tam 28 Farklı Web Sitesinin Kapatılmasını İstiyor

Sermaye Piyasası Kurulu, yurtdışından yönetilen tam 28 farklı forex sitesinin kapatılması için hukuki işlem başlatıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışından yönetilen ve ülkemizdeki yatırımcılara yönelik içerik barındıran forex siteleri hakkında işlem başlatmaya karar verdi. 2017 yılında forex piyasasında işlem yapmanın kuralları değişmiş ve bu gelişmeden sonra forex kurumları bütün işlerini yurt dışına taşımış ve oradan devam etmişlerdi.

Ancak süreç SPK lehine sonuçlanırsa Türkiye'de bu sitelere olan erişim engellenecek ve kaldıraçlı işlem yapıldığı gerekçesiyle kapatılacak.

Kapatılması Gündemde Olan Forex Siteleri

https://www.klasfx19.com

https://www.6markets53.com

https://www.adminmarkets8.com

https://www.adminmarketsgiris2.com

https://galafx9.com

https://lp.galafx9.com

https://karkapital6.com

https://www.limitmarkets.com

https://www.trendfx3.com

https://fbs-tr.trade

http://www.fxoro5.com

https://www.asforex.com

https://www.asforex1.com

https://www.uzmanfx.net

https://www.uzmanfx1.net

http://www.uzmanfx.org

https://invests360.com

https://experfx.com

https://www.lidyatrade.com

https://www.megakapital.com

https://www.megakapital1.com

https://www.lordfx1.com

https://simplefx.com

http://www.destekfx.com

https://www.ainvestments.com

https://trade.ainvestments.com

https://lp.ainvestments.com

http://landing.marketstm.com

SPK'nın haftalık bülteninde verilen bilgilere göre uzun süredir bu siteler inceleniyordu ve en sonunda işlem başlatılmaya karar verildi. Bakalım önümüzdeki süreç hangi taraf lehine işleyecek.