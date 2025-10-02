Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Spotify'a "Bu şarkıyı duymak istemiyorum" özelliği geldi

Spotify, kullanıcıların istemediği şarkıları öneri algoritmasından çıkarabileceği yeni bir özellik sundu. Mobil ve masaüstünde kullanılabiliyor.

Spotify'a "Bu şarkıyı duymak istemiyorum" özelliği geldi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Spotify, müzik öneri algoritmasına daha fazla kullanıcı kontrolü sağlamak için yeni bir özellik duyurdu. Artık bir şarkının öneriler üzerinde etkili olmasını engellemek mümkün.

Bu özellik, özellikle "çocuklar için şarkılar" ya da "guilty pleasure" olarak dinlenen içeriklerin algoritmayı karıştırmasını istemeyen kullanıcılar için faydalı. Öneri algoritmanızdan çıkarmak istediğiniz şarkıyı tam ekran açıp üç nokta simgesine dokunduktan sonra "Exclude track from your taste profile" seçeneğine dokunmanız yeterli. Spotify bu seçeneği neden Türkçeleştirmedi bilmiyoruz.

Daha önce yalnızca çalma listeleri için sunulan bu hariç tutma özelliği, artık tek tek şarkılar için de geçerli. Böylece Spotify, kullanıcı tercihlerini daha doğru analiz edebiliyor.

Web, masaüstü ve mobil uygulamalarda aktif hale gelen bu özellik, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Spotify

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim