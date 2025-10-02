Spotify'a "Bu şarkıyı duymak istemiyorum" özelliği geldi

Spotify, kullanıcıların istemediği şarkıları öneri algoritmasından çıkarabileceği yeni bir özellik sundu. Mobil ve masaüstünde kullanılabiliyor.

Spotify, müzik öneri algoritmasına daha fazla kullanıcı kontrolü sağlamak için yeni bir özellik duyurdu. Artık bir şarkının öneriler üzerinde etkili olmasını engellemek mümkün.

Bu özellik, özellikle "çocuklar için şarkılar" ya da "guilty pleasure" olarak dinlenen içeriklerin algoritmayı karıştırmasını istemeyen kullanıcılar için faydalı. Öneri algoritmanızdan çıkarmak istediğiniz şarkıyı tam ekran açıp üç nokta simgesine dokunduktan sonra "Exclude track from your taste profile" seçeneğine dokunmanız yeterli. Spotify bu seçeneği neden Türkçeleştirmedi bilmiyoruz.

Daha önce yalnızca çalma listeleri için sunulan bu hariç tutma özelliği, artık tek tek şarkılar için de geçerli. Böylece Spotify, kullanıcı tercihlerini daha doğru analiz edebiliyor.

Web, masaüstü ve mobil uygulamalarda aktif hale gelen bu özellik, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.