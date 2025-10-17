Spotify Dev Müzik Şirketleriyle Ortaklık Kurdu: Yapay Zekâ Planlarını Açıkladı

Spotify dev plak şirketleriyle gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında sanatçıların haklarını ve projelerini önceliklendiren yapay zekâ planlamasını açıkladı.

Spotify, Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin ve Believe ile güçlerini birleştirerek yapay zekâ destekli, sanatçı odaklı müzik ürünleri geliştirmek için ortaklık kurdu. Bu iş birliğiyle amaç, yapay zekânın sanatçılar için bir tehdit değil, tam aksine yeni bir yaratım, bağlantı ve gelir kapısı olmasını sağlamak. Şirket, AI DJ ve kişisel çalma listesi gibi araçlarla müzik keşfini zenginleştiren teknolojilerini bu vizyon doğrultusunda genişletmeyi hedefliyor.

Yapay zekânın hızla geliştiği bu dönemde Spotify ve müzik devleri, sanatçıların haklarını korumanın peşinde ama aynı zamanda yenilikleri de kucaklamak istiyorlar. Şirket, sahte içeriklerin önüne geçmeyi, sanatçılara adil kazanç sağlamayı ve müzik üretiminde insan yaratıcılığını merkeze almayı önceliklendiriyor.

Bu yeni projeyle sanatçı hakları korunacak

Spotify bu kapsamda kuracağı özel yapay zekâ araştırma laboratuvarıyla etik, şeffaf ve sanatçı dostu teknolojiler geliştirmeye hazırlanıyor. Bu çalışmalar, sanatçılar ve bestecilerle yakın iş birliği içinde yürütülerek, her katılımcının kendi tercihine göre projelerde yer alabilmesini sağlayacak. Ayrıca yeni ürünler telif haklarını ihlal etmeden, sanatçılara doğrudan gelir yaratacak şekilde tasarlanacak.

Spotify bu girişimiyle birlikte 700 milyondan fazla kullanıcısına sahip platformunda, yapay zekânın sanatçı–hayran ilişkisini güçlendireceğine inanıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, müzikteki yeniliği sorumlu biçimde yönlendirmek ve sanatçıları bu dönüşümün merkezinde tutmak. Kısacası bu girişimle birlikte birbirinin kopyası yapay parçalar yerine özgün parçaların geliştirilmesinin devam edilebilmesi amaçlanıyor.