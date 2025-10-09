Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Spotify bugün 5 yeni özelliği dünya genelinde kullanıma sundu. Peki bu yeni özellikler neye yarıyor ve nasıl kullanılıyor?

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Spotify'a bugün itibarıyla birbirinden farklı 5 yeni özellik eklenmiş durumda. ChatGPT entegrasyonundan kayıpsız sese kadar birçok yeni özelliği şu andan itibaren deneyebilirsiniz.

Biz de bu içeriğimizde uygulamaya eklenen bu yeniliklere, ayrıca nereden ve nasıl kullanacağınıza değineceğiz.

ChatGPT'den Spotify önerileri alın

Spotify

Artık Spotify'ı ChatGPT konuşmalarınıza dâhil edebilirsiniz. Ruh halinize uygun şarkılar istemek veya bir yolculuk için çalma listesi planlamak gibi isteklerde bulunabilirsiniz. İsteğinizin başında Spotify'dan bahsetmeniz yeterli.

  • ChatGPT'de Spotify'dan bahsedin ve hesabınızı bağlayın.
  • Şarkılar, albümler, sanatçılar, çalma listeleri veya podcast'ler isteyin.
  • Spotify'ı açmak ve dinlemeye başlamak için bir parçaya dokunun.

Şarkıları tercih profilinizden hariç tutun

Spotify

Her dinlediğiniz şarkının önerilerinizi etkilemesi gerekmiyor. Artık belirli ruh hallerinizde dinlediğiniz parçaları tercih profilinizden çıkarabilirsiniz.

  • Herhangi bir şarkı üzerindeki üç noktalı menüye dokunun.
  • "Tercih Profilinden Çıkar" seçeneğini seçin.
  • İstediğiniz zaman geri ekleyebilirsiniz.

Kayıpsız ses

Spotify

Kayıpsız ses artık Spotify Premium kullanıcıları için tüm pazarlarda kullanıma sunuldu ve en yüksek kalitede ses sunuyor.

  • Ayarlar → Medya Kalitesi'ne gidin.
  • "Kayıpsız ses"i etkinleştirmek istediğiniz yeri seçin.
  • Şimdi Oynatılıyor görünümünde "Kayıpsız ses" göstergesini arayın.
  • Kayıpsız ses en iyi kablolu kulaklıklarla veya kayıpsız ses kulaklıkları destekleyen cihazlarda çalışır.

Şarkıları mesajlarla arkadaşlarınızla paylaşın

Spotify

Spotify'ın yeni uygulama içi mesajlar özelliği en sevdiğiniz şarkıları, podcast'leri ve sesli kitapları arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve tartışmanızı kolaylaştırıyor.

  • Bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaş simgesine dokunun.
  • Bir arkadaşınızı seçin ve bir mesaj gönderin.
  • Bir mesaj isteğini kabul ettiğinizde, Spotify uygulaması içinde sohbet edebilir, tepki verebilir ve karşılıklı içerik paylaşabilirsiniz.
  • Kullanıcıların bu özelliğe erişebilmeleri için 16 yaşında veya daha büyük olmaları gerekmektedir.

Çalma listelerine kesintisiz geçişler ekleyin

Spotify

Spotify Premium kullanıcıları artık parçalar arasındaki geçişler ile çalma listelerinin sesini özelleştirebiliyorlar. Yeni Mix aracı ile şarkıları birbirinin içine geçirebilir, EQ ve ses seviyesini ayarlayabilir ve daha akıcı bir dinleme deneyimi yaratabilirsiniz.

  • Oluşturduğunuz herhangi bir çalma listesini açın ve araç çubuğundaki "Karıştır"a dokunun.
  • Anında sonuçlar için Otomatik'i kullanın veya Manuel olarak özelleştirin.
  • Karışık çalma listenizi kaydedin ve paylaşın.
Abone Olmaya Değer mi? Spotify Güncel Abonelik Ücretleri ve Paket İçerikleri Abone Olmaya Değer mi? Spotify Güncel Abonelik Ücretleri ve Paket İçerikleri
Spotify'a Yıllardır İstenen O Özellik Geliyor: Artık Ücretsiz Kullanıcılar da Sınırsız Şarkı Çalabilecek! Spotify'a Yıllardır İstenen O Özellik Geliyor: Artık Ücretsiz Kullanıcılar da Sınırsız Şarkı Çalabilecek!

Peki siz Spotify'a eklenen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Spotify

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim