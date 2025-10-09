Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Spotify bugün 5 yeni özelliği dünya genelinde kullanıma sundu. Peki bu yeni özellikler neye yarıyor ve nasıl kullanılıyor?

Spotify'a bugün itibarıyla birbirinden farklı 5 yeni özellik eklenmiş durumda. ChatGPT entegrasyonundan kayıpsız sese kadar birçok yeni özelliği şu andan itibaren deneyebilirsiniz.

Biz de bu içeriğimizde uygulamaya eklenen bu yeniliklere, ayrıca nereden ve nasıl kullanacağınıza değineceğiz.

ChatGPT'den Spotify önerileri alın

Artık Spotify'ı ChatGPT konuşmalarınıza dâhil edebilirsiniz. Ruh halinize uygun şarkılar istemek veya bir yolculuk için çalma listesi planlamak gibi isteklerde bulunabilirsiniz. İsteğinizin başında Spotify'dan bahsetmeniz yeterli.

ChatGPT'de Spotify'dan bahsedin ve hesabınızı bağlayın.

Şarkılar, albümler, sanatçılar, çalma listeleri veya podcast'ler isteyin.

Spotify'ı açmak ve dinlemeye başlamak için bir parçaya dokunun.

Şarkıları tercih profilinizden hariç tutun

Her dinlediğiniz şarkının önerilerinizi etkilemesi gerekmiyor. Artık belirli ruh hallerinizde dinlediğiniz parçaları tercih profilinizden çıkarabilirsiniz.

Herhangi bir şarkı üzerindeki üç noktalı menüye dokunun.

"Tercih Profilinden Çıkar" seçeneğini seçin.

İstediğiniz zaman geri ekleyebilirsiniz.

Kayıpsız ses

Kayıpsız ses artık Spotify Premium kullanıcıları için tüm pazarlarda kullanıma sunuldu ve en yüksek kalitede ses sunuyor.

Ayarlar → Medya Kalitesi'ne gidin.

"Kayıpsız ses"i etkinleştirmek istediğiniz yeri seçin.

Şimdi Oynatılıyor görünümünde "Kayıpsız ses" göstergesini arayın.

Kayıpsız ses en iyi kablolu kulaklıklarla veya kayıpsız ses kulaklıkları destekleyen cihazlarda çalışır.

Şarkıları mesajlarla arkadaşlarınızla paylaşın

Spotify'ın yeni uygulama içi mesajlar özelliği en sevdiğiniz şarkıları, podcast'leri ve sesli kitapları arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve tartışmanızı kolaylaştırıyor.

Bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaş simgesine dokunun.

Bir arkadaşınızı seçin ve bir mesaj gönderin.

Bir mesaj isteğini kabul ettiğinizde, Spotify uygulaması içinde sohbet edebilir, tepki verebilir ve karşılıklı içerik paylaşabilirsiniz.

Kullanıcıların bu özelliğe erişebilmeleri için 16 yaşında veya daha büyük olmaları gerekmektedir.

Çalma listelerine kesintisiz geçişler ekleyin

Spotify Premium kullanıcıları artık parçalar arasındaki geçişler ile çalma listelerinin sesini özelleştirebiliyorlar. Yeni Mix aracı ile şarkıları birbirinin içine geçirebilir, EQ ve ses seviyesini ayarlayabilir ve daha akıcı bir dinleme deneyimi yaratabilirsiniz.

Oluşturduğunuz herhangi bir çalma listesini açın ve araç çubuğundaki "Karıştır"a dokunun.

Anında sonuçlar için Otomatik'i kullanın veya Manuel olarak özelleştirin.

Karışık çalma listenizi kaydedin ve paylaşın.

Peki siz Spotify'a eklenen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.