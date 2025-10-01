Tümü Webekno
Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %68 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar

Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan müzik servislerinden Spotify'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %68 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizde son dönemde soruşturmaların ana odağı hâline gelen, dünyanın ve ülkemizin en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı.

Yapılan zam ile birlikte bireysel abonelik 59,99 TL’den 99 TL’ye, öğrenci aboneliği 32,99 TL’den 55 TL’ye, Duo aboneliği aylık 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile aboneliği ise aylık 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseldi. Yapılan zamma dair bir diğer detay ise artık herhangi bir deneme sürümü bulunmuyor olması.

Spotify yeni zamlı fiyatlar

Spotify zam

Abonelik Eski Fiyat Yeni Fiyat
Bireysel 59,99 TL 99 TL
Öğrenci 32,99 TL 55 TL
Duo 79,99 TL 135 TL
Aile 99,99 TL 165 TL

Ülkemizde sıkça kullanılan Spotify, rakipleri YouTube Music ve Apple Music'e kıyasla uygun fiyatı ile öne çıkıyordu. Yeni zam sonrası fiyatlar nispeten daha tuzlu bir hâl aldı.

Dün aktardığımız üzere Spotify CEO'su Daniel Ek de 20 yıllık serüveninin ardından şirketteki görevinden ayrılmıştı. Bunun dışında Spotify global çapta da birçok bölgede fiyatlarında zamma gitmiş durumda.

