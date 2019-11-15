Dünyanın en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini test ettiğini doğruladı. Apple Music’in kısa zaman önce yayınladığı özelliği takip eden yenilik, şarkı sözlerinin müzikle uyumlu bir şekilde akmasını sağlıyor.

Apple, iOS 13 güncellemesi ile birlikte online müzik servisi Apple Music’e şarkı sözlerini gerçek zamanlı görüntüleme desteği kazandırmıştı. Cupertinolu şirketin ayak izlerini takip eden Spotify, söz konusu özelliği kendi platformuna entegre etmek için harekete geçti. Bugünden itibaren uluslararası pazarlardaki birçok kullanıcı, müzikle birlikte senkronize edilmiş şarkı sözlerini görmeye başladı.

Sosyal medyada yayınlanan ekran görüntülerine göre, yeni özellik Musixmatch tarafından destekleniyor. Konuya ilişkin TechCrunch’a kısa bir açıklama yapan Spotify, özelliğin sınırlı sayıda ülkede test edildiğini söyledi. Spotify ülke ismi açıklamadı; ancak ekran görüntülerini paylaşan kullanıcıların Kanada, Endonezya ve Meksika’da yaşadıkları görülüyor.

İsveçli müzik devinin yeni özelliği, Şarkı Sözleri ve Storyline kartları gibi oynatma kontrollerinin altında konumlanıyor. Her dize, müzikle uyumlu bir şekilde görünecek. Böylece dinlerken şarkıya eşlik edebileceksiniz. Ayrıca belirli bir dizeye atlamak için ekranı kaydırıp istediğiniz satıra dokunmanız yeterli olacak.

Spotify birkaç yıl önce masaüstünde gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini destekliyordu; ancak daha sonra bu entegrasyonu kaldırdı. Şu anda, Spotify'ın masaüstü veya mobil uygulamasında Japonya dışında tam anlamıyla şarkı sözü desteği bulunmuyor. Genius tarafından desteklenen Şarkı Sözü kartları kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılamıyor. Zira kartlar, şarkı sözleri ve sanatçıyla ilgili bilgilerin bir kombinasyonunu sunuyor; ancak bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünüyor.

Spotify’ın gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz; ancak bunun için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız gibi duruyor. Spotify şu anda Apple Music’in 60 milyon müşterisine karşılık, 113 milyon ödeme yapan müşteriye sahip. İsveçli şirketin yeni özelliği, platformdan ayrılmayı düşünen kullanıcıları kalmaya ikna edebilir.