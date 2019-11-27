Dünyanın en popüler müzik uygulaması Spotify, ücretli üyelik paketlerine zam yaptı. Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar ile bireysel, öğrenci ve aile paketlerinin fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yeni fiyatlara ve yaşanan artışın muhtemel sebebine değiniyoruz.

Apple Music, Tidal ve Deezer gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani “premium” üyelik paketlerine zam yapmıştı. Spotify Premium'un yeni fiyatları, Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.

Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıkladı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükseldi.

İşte yeni Spotify Premium fiyatları:

Öğrenci : 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6,99 TL)

: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6,99 TL) Bireysel : 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13,99 TL)

: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13,99 TL) Aile : 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL) Yıllık: 215,85 TL (Eski fiyat 167,85 TL)

Eğer önümüzdeki yıl yükselen fiyatlarla aboneliğinizi sürdürmek istemiyorusanız, zamlar gelmeden 48 TL daha uyguna fiyatlı olacak yıllık abonelik paketini alabilirsiniz.

Spotify Premium'da yaşanan fiyat artışının olası nedeni:

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi, ülkemizde dijital hizmet sunan hemen hemen her şirketin ödemeye başladığı bir vergi oldu. Bu vergi nedeniyle şirketlerin kasasından daha fazla para çıktığı için tüketiciye yansıyan hizmet bedelleri, abonelik ücretlerinde artışlar yaşanabilir.

Spotify, muhtemelen uzun zamandır değişmeyen fiyatlarını vergi düzenlemesinden sonra değiştirme kararı aldı. Firmadan firmaya bu inisiyatif değişebilse de Netflix ve benzeri ücretli hizmet sunan platformların fiyatlarını yakın zamanda yükselmesi oldukça doğal görünüyor.