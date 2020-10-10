Spotify, iOS 14'te Widget'larını Test Etmeye Başladı

Spotify, iOS 14'teki en büyük değişikliklerden bir tanesi olan widget'lar üstünde çalışıyor. Ortaya çıkan görsellerde Spotify'ın üstünde çalıştığı widget'ların küçük ve ortaya boy tasarımları görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify, iOS 14'te yeni widget'larını test ediyor. Platformun bu yeni widget'ları Spotify betanın TestFlight kullanıcıları için kullanılabilir durumda.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Spotify'ın küçük ve orta boyutlardaki ana sayfa widget'ları iOS 14 çıktığından bu yana kullanıcılar tarafından kullanılabilen Apple Music widget'larıyla benzerlikler gösteriyor.

iOS 14'te yeni Spotify widget'ları

Reddit'teki iOSBeta subreddit'inde yapılan bir paylaşıma göre Spotify, birkaç farklı boyutta widget'lar üstünde çalışıyor. Şu ana kadar widget'ın küçük ve ortaya boy tasarımı ortaya çıksa da en büyük boyutlara sahip widget'a dair herhangi bir görsel ortaya çıkmış değil.

Yukarıda da söylediğimiz gibi TestFlight kullanıcıları için kullanıma sunulmuş olsa da ekran görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla henüz çalışmıyor. Yukarıda da gördüğünüz ekran görüntüsünde widget'ın tasarımı gözükse de bir müzik içeriğine dair herhangi bir şey gözükmüyor. Yani şu an için kesin olan tek şey Spotify'ın bu fikir üzerinde çalıştığı diyebiliriz.

Ortaya çıkan bilgilere göre widget'larda "Şu anda çalıyor" gibi kontrol özellikleri bulunmayacak. Yani şarkıları oynatma, durdurma ve geçme gibi işlevler buradan yerine getirilemeyecek. MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, widget'ların sadece 'salt okunur' bilgilere yer vermesine izin veriyor.

Görünüşe göre iOS 14'teki en büyük değişikliklerden bir tanesi olan widget'lardan faydalanacak uygulamalar arasına bir yenisi daha katılacak. Peki, siz Spotify widget tasarımları ve sadece salt okunur bilgileri bulundurması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.