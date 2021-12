Spotify’da Kıyıda Kalmış Şarkılarını Çekip Çıkaran Site

Spotify’da dinleyecek yeni şarkılar bulmakta sıkıntı çekiyorsanız gelin; daha önce duymadığınız yüzlerce şarkı keşfedebileceğiniz TAPEFEAR sitesini inceliyoruz.

Bildiğiniz üzere Spotify, dünyanın en büyük müzik yayın platformu olarak her gün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. 70 milyondan fazla şarkı ve podcast bölümü bulunan platform, her yıl onlarca, belki de yüzlerce yeni şarkı keşfetmemizi sağlıyor.

Ancak Spotify’ın algoritması, bazen tıkanan müzik ihtiyacımıza yeni bir soluk getirmeye yetmeyebiliyor. Çünkü genelde önerilen şarkılar, daha önce dinlediklerinizden yola çıkarak sunulan bilindik şarkılar oluyor. Burada imdadınıza ya kendi merakınızdan güç alan bir araştırma süreci, ya da şimdi bahsedeceğimiz tarzda bir araç koşuyor.

Duymadığınız ne varsa çekip çıkaran site: TAPEFEAR

Arkadaş ortamınızda “ya bi grup buldum, aylık 238 dinleyicisi var” diye orjinalliğinizle hava mı atmak istiyorsunuz? Spotify’ın sanki bilmiyormuşsunuz gibi Metallica dinleyince Megadeth, Dr. Dre dinleyince 50 Cent, Sertap Erener dinleyince Sezen Aksu önermesinden bıktınız mı? Evet, Spotify’ın kendi hazırladığı ya da kullanıcılar tarafından hazırlanan spesifik listelere girmezseniz hiç duymadığınız ve seveceğiniz şarkılar bulma işi uzayabiliyor.

TAPEFEAR adındaki bir site, popüler olanı değil de kenarda köşede kalmış olanı sizin için çekip çıkartan algoritmasıyla bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Siteye ilk girdiğinizde karşınıza tür seçenekleri çıkıyor. Buradan funktan metale, cazdan reggae’ye istediğiniz türü seçip ‘rediscover’ tuşuna basıyorsunuz. Yanda size büyük ihtimalle duymadığınız bir şarkı öneriliyor. ‘Random preview’ tuşuyla şarkıdan bir kesiti dinleyip favorilerinize kaydedebiliyorsunuz. Daha önce önerilen şarkıları ‘discoveries’ bölümünden görebileceğiniz siteden direkt önerilen şarkının Spotify sayfasına da yönlendirme alabiliyorsunuz.

Bu yazıyı yazarken site, yazar tarafından denendi ve ilk önerilen şarkı, altta dinleyebileceğiniz ‘(You Know) Who Loves You The Most’ oldu. Siz de siteye girdiğinizde aldığınız ve beğendiğiniz şarkı önerilerini aşağıda, yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.