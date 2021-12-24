Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify’da bildiğiniz üzere yüz binlerce çalma listesi bulunuyor. Spotify’ın farklı türlere göre oluşturduğu listeler dışında kullanıcılar da kendi müzik tarzlarına göre listeler oluşturabiliyor ve bu listeler, başlıktan görsele kadar kişiselleştirilebiliyor.
Çoğu kullanıcı kendi çalma listelerini oluştururken yaratıcılıklarının sınırlarını aşıyor ve son derece orijinal ve hatta komik playlist isimleri ortaya çıkıyor. Biz de sizler için Spotify’de yer alan en yaratıcı ve komik playlist isimlerini paylaşmak istedik.
Tcsine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar
Hayatım kayarken ayna karşısında dans edip şarkı söylediğim playlist
Azrailin bu şarkıları dinleyenlere sen zaten ölmüşsün diyip es geçtiği playlist
Polat’ın Elif öldüğünde dinlediği şarkılar
Yozgatlı babama inat Turkish Indie Rock
At üstünde cenk ederken dinlenecek şarkılar
Manita mesaja 1 dakika bakmadı diye ağlarken dinlediklerim
A101’de kasiyer olacağım aklıma gelince dinlediğim şarkılar
Psikoloğa parası yetmeyenlerin dinlediği şarkılar
Kısmetse olur Emre’nin abi açmayın şöyle şarkılar ya dediği şarkılar
Max Payne'nin Mona Sax'ı düşünürken dinlediği şarkılar olur gibi
Sovyetler gibi dağılırken dinlemelik şarkılar
Kim Kardashian’ın çocuğunu otelde unuttuğu sırada dinlediği şarkılar
Süleyman Çakır’ın mevzuya gitmeden önceki gece dinlediği şarkılar
Ağlamaktan yastığın yüzünü sırılsıklam edip diğer yüzünü çevirtecek şarkılar
Balkonda niye böyle oldu sigarası içerken dinlenilecek şarkılar
Metrobüste boş yer bulmuşumdur
Her şeyin raya girdiğini sanarken aslında rayın bana girdiğini anladığımda dinlediğimde şarkılar
Benekli Ayhan’ın otobanda dinlediği şarkılar
Ege Fitness’ın squat yaparken dinlediği şarkılar
Olmayacağını bildiğim hayaller kurarken dinlediğim şarkılar