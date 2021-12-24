Yüzlerce kullanıcı, Spotify'da kendi müzik zevklerine göre playlist hazırlarken yaratıcılıkta sınır tanımayarak ortaya çok ilginç ve birbirinden komik listeler çıkarıyor. Biz de sizler için bu playlistlerin arasında en komik olanları bir araya getirmek istedik.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify’da bildiğiniz üzere yüz binlerce çalma listesi bulunuyor. Spotify’ın farklı türlere göre oluşturduğu listeler dışında kullanıcılar da kendi müzik tarzlarına göre listeler oluşturabiliyor ve bu listeler, başlıktan görsele kadar kişiselleştirilebiliyor.

Çoğu kullanıcı kendi çalma listelerini oluştururken yaratıcılıklarının sınırlarını aşıyor ve son derece orijinal ve hatta komik playlist isimleri ortaya çıkıyor. Biz de sizler için Spotify’de yer alan en yaratıcı ve komik playlist isimlerini paylaşmak istedik.