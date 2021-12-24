Spotify'da Yaratıcılık Sınırlarını Zorlayan Birbirinden Komik Playlist İsimleri

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Yüzlerce kullanıcı, Spotify'da kendi müzik zevklerine göre playlist hazırlarken yaratıcılıkta sınır tanımayarak ortaya çok ilginç ve birbirinden komik listeler çıkarıyor. Biz de sizler için bu playlistlerin arasında en komik olanları bir araya getirmek istedik.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify’da bildiğiniz üzere yüz binlerce çalma listesi bulunuyor. Spotify’ın farklı türlere göre oluşturduğu listeler dışında kullanıcılar da kendi müzik tarzlarına göre listeler oluşturabiliyor ve bu listeler, başlıktan görsele kadar kişiselleştirilebiliyor

Çoğu kullanıcı kendi çalma listelerini oluştururken yaratıcılıklarının sınırlarını aşıyor ve son derece orijinal ve hatta komik playlist isimleri ortaya çıkıyor. Biz de sizler için Spotify’de yer alan en yaratıcı ve komik playlist isimlerini paylaşmak istedik. 

Tcsine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar

Tcsine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar

Hayatım kayarken ayna karşısında dans edip şarkı söylediğim playlist

open.spotify.com/playlist/4Ba5WhliZPhzynNWushGcg?si=cdaf669ae63d4dc6

Azrailin bu şarkıları dinleyenlere sen zaten ölmüşsün diyip es geçtiği playlist 

open.spotify.com/playlist/1cRGrZGWYit4DzQyiQuDEG?si=4b978c5914074fd1

Polat’ın Elif öldüğünde dinlediği şarkılar 

open.spotify.com/playlist/2MfDV7BdMb1xIo2iJMTWO5?si=bba210d09e9c489a

Yozgatlı babama inat Turkish Indie Rock

open.spotify.com/playlist/0it4QTtFUjk8YMSmnkKEkJ?si=2d60e69a3ec344b6

At üstünde cenk ederken dinlenecek şarkılar 

open.spotify.com/playlist/6ZrLyj0tEdnjbM7CbpsgMt?si=78b348511f8e4e61

Manita mesaja 1 dakika bakmadı diye ağlarken dinlediklerim 

Manita mesaja 1 dakika bakmadı diye ağlarken dinlediklerim

A101’de kasiyer olacağım aklıma gelince dinlediğim şarkılar

A101’de kasiyer olacağım aklıma gelince dinlediğim şarkılar

Psikoloğa parası yetmeyenlerin dinlediği şarkılar

open.spotify.com/playlist/0DaZY8ecGUTq645io1FSWw?si=35d43ab14bfb47ec

Kısmetse olur Emre’nin abi açmayın şöyle şarkılar ya dediği şarkılar 

Kısmetse olur Emre’nin abi açmayın şöyle şarkılar ya dediği şarkılar 

Max Payne'nin Mona Sax'ı düşünürken dinlediği şarkılar olur gibi

Max Payne'nin Mona Sax'ı düşünürken dinlediği şarkılar olur gibi

Sovyetler gibi dağılırken dinlemelik şarkılar

Sovyetler gibi dağılırken dinlemelik şarkılar

Kim Kardashian’ın çocuğunu otelde unuttuğu sırada dinlediği şarkılar

Kim Kardashian’ın çocuğunu otelde unuttuğu sırada dinlediği şarkılar

Süleyman Çakır’ın mevzuya gitmeden önceki gece dinlediği şarkılar 

Süleyman Çakır’ın mevzuya gitmeden önceki gece dinlediği şarkılar 

Ağlamaktan yastığın yüzünü sırılsıklam edip diğer yüzünü çevirtecek şarkılar 

Ağlamaktan yastığın yüzünü sırılsıklam edip diğer yüzünü çevirtecek şarkılar 

Balkonda niye böyle oldu sigarası içerken dinlenilecek şarkılar 

open.spotify.com/playlist/1KtWpofYn2KASQeWBWvvOW?si=85fa0ff6e17d46aa

Metrobüste boş yer bulmuşumdur 

metrobüste boş yer bulmuşumdur 

Her şeyin raya girdiğini sanarken aslında rayın bana girdiğini anladığımda dinlediğimde şarkılar 

Her şeyin raya girdiğini sanarken aslında rayın bana girdiğini anladığımda dinlediğimde şarkılar 

Benekli Ayhan’ın otobanda dinlediği şarkılar

Benekli Ayhan’ın otobanda dinlediği şarkılar

Ege Fitness’ın squat yaparken dinlediği şarkılar

Ege Fitness’ın squat yaparken dinlediği şarkılar

Olmayacağını bildiğim hayaller kurarken dinlediğim şarkılar

Olmayacağını bildiğim hayaller kurarken dinlediğim şarkılar
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