Spotify, Masaüstü Uygulamasının Tasarımını Değiştiriyor

İsveç merkezli müzik akış devi Spotify, masaüstü uygulamasında tasarım değişikliğine gidiyor. Sınırlı sayıda ve rastgele seçilen kullanıcılarla test edildiği söylenen yeni tasarım, Spotify'ın web oynatıcısının arayüzüne oldukça benziyor.

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformu Spotify, mobil cihazlar başta olmak üzere birçok farklı platform için hizmet veriyor. 125 milyondan fazla kayıtlı aboneye macOS, Windows, iOS, Android, Linux, Windows Mobile, Chromebook ve web tarayıcısı üzerinden hizmet veren şirketin, masaüstü uygulamasında tasarım değişikliğine gideceği iddia edildi.

İddiaların kaynağı, tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong’dan geliyor. Yeni tasarıma ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Wong, aldığı ekran görüntülerini “Spotify, tasarımı web oynatıcıya dayandırarak masaüstü uygulamasını yeniden tasarlıyor” notuyla paylaştı.

Masaüstü uygulamasının yeni tasarımı, web oynatıcısının arayüzüne benziyor:

Yeni masaüstü uygulaması tasarımının mevcut sürüme benzer olmakla birlikte daha modern göründüğünü söyleyebiliriz. Web oynatıcısı ile neredeyse birebir aynı olan yeni tasarım, daha sade ve modern bir görünüm arayanların beğenisini kazanacak gibi görünürken halihazırda Spotify web oynatıcısını kullananlar için pek fazla bir değişikliğin olmayacağını söylemek mümkün.

Esasında şirket, masaüstü uygulamasının yeni tasarımını son birkaç aydır sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediyordu. Yeni tasarımı alacak kullanıcıların rastgele seçildiği belirtilirken, bu tasarıma geçmek zorunda kalan kullanıcıların eski görünüme geri dönme gibi bir seçeneğe sahip olmadığı söyleniyor.

Stockholm, İsveç merkezli müzik veri akış devinin yeni arayüzü daha geniş kitlelere ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan her geçen gün daha fazla kullanıcının, rastgele bir şekilde yeni tasarımı almaya devam ettiği aktarılıyor.

Yazımızı noktalamadan önce Spotify’ın yeni tasarımı hakkında sizin ne düşündüğünü de soralım. Sizce hangi arayüz daha iyi görünüyor ya da hangi arayüzü tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.